Le PDG de Goldman, David Solomon, va démanteler une unité de crédit à la consommation en difficulté

Goldman Sachs Le PDG David Solomon envisage sa troisième grande réorganisation d’entreprise depuis qu’il a pris le contrôle de la banque fin 2018, selon des personnes connaissant le plan.

Les banques quatre divisions principales seront combinés en trois, la banque de commerce et d’investissement formant la division la plus grande et la plus importante de Goldman du point de vue des revenus, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être identifiées avant la divulgation officielle du plan.

Les opérations de crédit à la consommation déficitaires de Goldman seront réparties entre deux nouvelles divisions, avec des parties de l’unité de marque Marcus regroupées dans une activité combinée de gestion de patrimoine et d’actifs et d’autres parties dans une division qui se concentre sur les entreprises clientes, ont déclaré les gens.

Cette division, appelée Platform Solutions, abritera l’activité naissante de gestion de trésorerie numérique d’entreprise de Goldman, la fintech GreenSky récemment acquise et les partenariats de cartes avec Pomme et Moteurs généraux selon le le journal Wall Streetqui a d’abord signalé la réorganisation.

Solomon a été sous pression cette année alors que de larges baisses parmi les actions financières placent les actions de Goldman, basée à New York, à la deuxième valorisation la plus basse parmi les grandes banques, après un retard permanent. Citigroup . C’est selon le prix de Goldman par rapport à la valeur comptable tangible, une mesure clé suivie par les investisseurs et les analystes bancaires.

Cette émission a conduit à des questions croissantes sur les décisions de Solomon concernant ses chefs de division, ainsi qu’à des critiques internes sur le passe-temps de haut niveau de Solomon en tant que DJ musical international, CNBC et d’autres ont rapporté.