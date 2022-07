Le PDG de Goldman, David Solomon, déclare que l’inflation est “profondément ancrée” dans l’économie mondiale

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré lundi que l’inflation est profondément ancrée dans l’économie et qu’il n’est pas clair si la situation s’améliorera plus tard cette année.

“Nous voyons l’inflation profondément ancrée dans l’économie, et ce qui est inhabituel dans cette période particulière, c’est que la demande et l’offre sont affectées par des événements exogènes, à savoir la pandémie et la guerre contre l’Ukraine”, a déclaré Solomon aux analystes lors d’un appel pour discuter de la deuxième- résultats du trimestre.

Solomon, qui dirige l’un des principaux conseillers de Wall Street auprès des entreprises, a ensuite exposé l’un des débats centraux qui se déroulent actuellement sur les marchés : on sait que l’inflation est à son plus haut depuis plusieurs décennies ; mais combien de temps persistera-t-il ?

“Mon dialogue avec les PDG de grandes entreprises mondiales, ils me disent qu’ils continuent de voir une inflation persistante dans leurs chaînes d’approvisionnement”, a déclaré Solomon. “En attendant, nos économistes disent qu’il y a des signes que l’inflation va baisser au second semestre. La réponse est incertaine et nous la surveillerons tous de très près.”

L’incertitude pousse Solomon à agir avec prudence alors que les banques centrales du monde entier continuent de resserrer les conditions financières pour lutter contre l’inflation, a-t-il déclaré.

“Je m’attends à ce qu’il y ait plus de volatilité et qu’il y ait plus d’incertitude et à la lumière de l’environnement actuel, nous gérerons toutes nos ressources avec prudence”, a déclaré Solomon.

