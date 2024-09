Le PDG de Global Citizen exploite le sentiment d’urgence de la génération Z

NEW YORK– Hugh Evans, PDG de Global Citizen, évoque le sentiment d’urgence qui les jeunes générations ce que nous apportons à la résolution des défis internationaux doit être encouragé dans le reste du monde.

« Un grand nombre des mouvements les plus prolifiques au monde ont été lancés par des gens quand ils étaient jeunes », a déclaré Hugh Evans, soulignant que Martin Luther King Jr. n’avait que 34 ans lorsqu’il a prononcé son discours « J’ai un rêve ». « Pouvez-vous imaginer cela ? (Nelson) Mandela avait 26 ans lorsqu’il a cofondé la Ligue de la jeunesse de l’ANC. Malala (Yousafzai) avait 11 ans lorsqu’elle a prononcé son premier discours de protestation. Et mon héros (William) Wilberforce avait 21 ans lorsqu’il s’est lancé en politique. Il faut donc chausser nos patins. »

L’Associated Press s’est entretenu avec Evans peu avant l’événement de samedi. Festival citoyen du monde à New York, un événement mettant en vedette des superstars comme Post Malone et Doja Cat, ainsi que des artistes comme Benson Boone et Rauw Alejandro. Le festival a généré plus d’un milliard de dollars de nouveaux engagements pour lutter contre l’extrême pauvreté, ainsi qu’un nouveau partenariat avec la FIFA dans le cadre duquel les supporters de Global Citizen obtiennent des billets pour les matches en agissant sur des questions humanitaires.

L’interview a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

R : Nous opérons dans un monde soumis à des chocs constants – le choc continu de la reprise après la pandémie et maintenant les chocs des conflits mondiaux. C’est la première fois de notre vie que la pauvreté a augmenté au cours des trois dernières années. Nous parlons de 719 millions de personnes vivant désormais avec moins de 2,15 dollars par jour dans le monde. L’autre grand choc que le monde n’a pas encore pleinement vécu est celui du changement climatique, qui pourrait potentiellement plonger 100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté au cours des dix prochaines années.

R : Ce sont nos grands efforts cette fois-ci. Nous voulons répondre à la réalité selon laquelle le monde est confronté à plusieurs crises à la fois.

R : D’après nos données les plus récentes, plus de 70 % de nos membres appartiennent à la génération Z. Nous devons continuer à doubler ce chiffre. Cela est alimenté par le fait que je pense que nous disposons d’un modèle d’activisme alimenté par l’application Global Citizen auquel les jeunes peuvent s’identifier. Et cela leur donne le pouvoir de mettre l’activisme et le plaidoyer entre leurs propres mains. Je pense que notre approche a toujours été d’essayer de fournir aux jeunes les demandes politiques les meilleures et les plus réfléchies, étayées par des recherches et des données incroyables et capables d’avoir l’impact le plus profond pour mettre fin à l’extrême pauvreté.

