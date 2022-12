Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, visé par une plainte sur le financement de la campagne

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

Un groupe de veille éthique a demandé au Commission électorale fédérale pour enquêter sur l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour des “violations graves” présumées de la loi électorale, citant ses contributions reconnues d’argent “sombre” à des groupes alignés sur les républicains au cours de la saison primaire de 2022.

La plainte de Citizens for Responsibility and Ethics à Washington cite une interview le mois dernier par Bankman-Fried, qui, selon le groupe, suggère qu’il a fait don jusqu’à 37 millions de dollars ou plus aux efforts de campagne liés au GOP d’une manière qui a évité la divulgation publique légalement requise de ces contributions.

La plainte survient près d’un mois après que l’échange de crypto-monnaie FTX, qui plus tôt cette année était évalué à 32 milliards de dollars par des investisseurs privés, a déposé une demande de mise en faillite et que Bankman-Fried, 30 ans, a démissionné de son poste de PDG.

La Securities and Exchange Commission et département de la Justice auraient enquêté sur lui et sur l’effondrement choquant de FTX et des entités cryptographiques associées.

La plainte de CREW a déclaré que Bankman-Fried, dans ses propres mots, admet qu’il a intentionnellement structuré ses dons à des groupes liés au GOP pour échapper aux exigences de déclaration publique en “profitant” d’une décision de la Cour suprême dans l’affaire Citizens United contre FEC, qui a permis aux syndicats et aux entreprises faire des dépenses indépendantes pour faire campagne eux-mêmes.

“Cependant, l’affaire n’a pas permis aux organisations d’agir comme intermédiaires pour les contributions des autres, ou de faire des dépenses indépendantes tout en gardant secrets leurs propres contributeurs”, ajoute la plainte de CREW.

Un porte-parole de Bankman-Fried n’a fait aucun commentaire immédiat sur la plainte de CREW. La FEC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

N’importe qui peut déposer une plainte auprès de la FEC s’il soupçonne une violation des lois fédérales sur la campagne électorale. Si la FEC détermine qu’une violation s’est produite, les résultats potentiels “peuvent aller d’une lettre réitérant les obligations de conformité à un accord de conciliation, qui peut inclure une sanction civile pécuniaire”, selon la page Web de la commission.

La plainte de CREW note que Bankman-Fried était, “jusqu’à récemment, un milliardaire de crypto-monnaie et

haut contributeur démocrate connu », qui « a admis lors d’une récente interview publique qu’il a donné des

des contributions en argent pour soutenir les républicains lors des élections fédérales du dernier cycle. »

Dans cette interview, il a suggéré que ces dons feraient de lui l’un des plus grands donateurs aux républicains aux États-Unis.

La plainte contient un lien vers l’interview du 16 novembre que Bankman-Fried a accordée à Tiffany Fong, qui a publié le discussion sur sa chaîne YouTube.

“J’ai fait un don aux deux parties. J’ai donné à peu près le même montant aux deux parties cette année”, a-t-il déclaré dans cette interview.

“Cela n’était pas connu de tous, car malgré [the Supreme Court decision known as] Citizens United étant littéralement l’affaire la plus médiatisée de la Cour suprême de la décennie et la chose dont tout le monde parle quand ils parlent de financement de campagne, pour une raison quelconque, dans la pratique, personne ne pourrait comprendre l’idée que quelqu’un dans la pratique a réellement donné du noir”, il ajoutée.

“Tous mes dons républicains étaient sombres”, a poursuivi Bankman-Fried, notait la plainte. “La raison n’était pas la raison réglementaire.”

“C’est parce que les journalistes paniquent si vous faites un don à un républicain parce qu’ils sont tous super libéraux. Et je ne voulais pas avoir ce combat”, a-t-il déclaré. “Alors, j’ai rendu tous les républicains sombres. Mais, peu importe, [indiscernible] le deuxième ou le troisième plus grand donateur républicain cette année également.”

Dans l’interview, Bankman-Fried a déclaré que ces contributions étaient “toutes pour le primaire”.

“Je n’ai rien donné aux élections générales parce que je m’en fous des élections générales”, a-t-il déclaré. “C’est tout ce qui compte. Comme, ce sont les primaires où les bons candidats contre les mauvais candidats.”