Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a perdu son statut de milliardaire et a déposé son bilan

“ La chute de FTX pourrait être le moment qui déclenchera vraiment le déclin plus large – peut-être même la disparition – de la crypto-monnaie”, a déclaré James Royal, journaliste principal à Bankrate, à CNBC Make It.

Bref, ça n’a pas l’air bon. “Les événements ont secoué les marchés plus larges de la crypto-monnaie, envoyant le bitcoin et d’autres devises à des creux de deux ans”, a déclaré Leinweber.

Le prix du Bitcoin oscillait autour de 17 000 $ au 11 novembre, contre plus de 20 000 $ le 8 novembre et bien en dessous du prix maximal d’environ 68 000 $ atteint en novembre 2021.

“À l’exception des pièces dites stables, les prix de la cryptographie sont entièrement soutenus par la croyance en leur avenir, et non par un fondement fondamental tel que des actifs ou des flux de trésorerie”, déclare Royal.

Cela signifie que la valeur de la crypto dépend uniquement de ce que quelqu’un est prêt à payer, c’est pourquoi son prix peut être soumis à des fluctuations et à des baisses erratiques.

“Crypto a été considéré comme un billet de loterie, et les hypes pompent la crypto depuis des années”, déclare Royal. “Malheureusement, il faut généralement des pertes massives pour que les écailles tombent des yeux des commerçants.”

