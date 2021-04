Ford affirme que son système Active Drive Assist permettra une conduite mains libres sur plus de 100 000 miles d’autoroutes séparées aux États-Unis et au Canada.

Ford Motor a suivi Tesla à bien des égards en ce qui concerne la Mustang Mach-E, son nouveau véhicule électrique à batterie, mais le PDG Jim Farley s’est rendu sur Twitter jeudi pour montrer que Ford n’a rien à voir avec Tesla lorsqu’il s’agit de tester la technologie sans conducteur en utilisant des clients comme la Guinée. porcs sur la voie publique.

Dans un tweet sur le futur système de conduite mains libres sur autoroute de Ford, Farley a déclaré: « BlueCruise! Nous l’avons testé dans le monde réel, pour que nos clients n’aient pas à le faire. »

Le message était un coup à Tesla et au PDG Elon Musk.

En octobre 2020, Tesla a publié une version bêta, ou inachevée, de son système d’assistance à la conduite haut de gamme que la société commercialise sous le nom de «Full Self-Driving» ou FSD aux clients.

Seuls certains clients qui achètent l’option FSD ont accès à la version bêta pour essayer les dernières fonctionnalités ajoutées au système avant que tous les bogues ne soient résolus. La société a révélé qu’elle avait déployé la version bêta de FSD à 2000 conducteurs auparavant, mais a révoqué l’accès à quelques conducteurs qui n’auraient pas prêté suffisamment attention à la route.

Dans sa dernière mise à jour, via Twitter, Musk a déclaré le 9 avril que Tesla était « Presque prêt avec FSD Beta V9.0. L’amélioration du changement d’étape est massive, en particulier pour les cas de coin étranges et le mauvais temps. Une vision pure, pas de radar. »

Malgré son nom de marque, le système FSD n’est pas capable de contrôler un véhicule Tesla dans toutes les circonstances de conduite normales. Tesla a déclaré à la DMV de Californie à la fin de l’année dernière, selon les rapports obtenus par CNBC et d’autres, que « ni le pilote automatique ni la capacité FSD ne sont un système autonome ».

Tesla fait face à des critiques pour le nom de marque Full Self Driving aux États-Unis, et un tribunal allemand a interdit à Tesla d’utiliser les termes pilote automatique et conduite entièrement autonome dans la publicité parce qu’ils surestiment les capacités d’un véhicule Tesla.

Il y a également eu plusieurs accidents impliquant Teslas récemment, ce qui a déclenché des enquêtes fédérales qui détermineront si la technologie d’aide à la conduite peut avoir contribué ou causé les collisions. La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré le mois dernier qu’elle avait ouvert 27 enquêtes sur des accidents de véhicules Tesla, dont 23 restent actifs, selon Reuters.

Selon Ford, son système BlueCruise sera publié plus tard cette année sur les Ford F-150 et Mustang Mach-E 2021 après plus de 500000 miles de tests de développement et de réglages.

Le système de Ford, tout comme le Super Cruise de General Motors, promet moins de capacités que le système FSD de Tesla. Mais Ford n’obligera pas les conducteurs à «s’enregistrer» en touchant le volant. Au lieu de cela, un système basé sur une caméra à l’intérieur du véhicule surveille les yeux du conducteur et son attention à la route.

L’utilisation des systèmes Ford et GM est également limitée à certaines autoroutes pré-cartographiées aux États-Unis et au Canada. Tesla ne restreint pas l’utilisation d’Autopilot et de FSD ou FSD beta de la même manière.