Le PDG de Ford riposte au leader de l’UAW alors que la date limite de grève de jeudi approche

Comme l’a publié jeudi le syndicat, la proposition la plus récente de Ford incluait certaines des revendications du syndicat, mais pas toutes. Il comprenait des augmentations de salaire de 20 % ; un rétablissement « déficient » de l’ajustement au coût de la vie, une formule d’intéressement retravaillée ; Une progression de 90 jours pour les travailleurs « intérimaires » ou supplémentaires pour devenir des employés réguliers ; et d’autres avantages tels qu’une augmentation des jours de vacances et un congé parental payé de deux semaines.

Fain a déclaré que Ford et ses rivaux de Crosstown avaient rejeté les propositions du syndicat concernant les retraités et les soins de santé.

Si l’UAW et les entreprises ne parviennent pas à parvenir à un accord d’ici jeudi à 23 h 59 HE, Fain a déclaré que le syndicat mettrait en œuvre des grèves ciblées dans certaines usines contre les constructeurs automobiles de Détroit.

Lors de son événement sur Facebook, Fain a déclaré qu’il pensait que des grèves contre les entreprises étaient « probables ».

« Pour gagner, nous devrons probablement agir. Tout comme nous avons abordé nos négociations différemment que par le passé, nous nous préparons à frapper ces entreprises d’une manière qu’elles n’ont jamais vue auparavant », a déclaré Fain. dit.

Voici le texte intégral de la lettre de Farley suite aux remarques de Fain :

L’équipe Ford continue de consacrer 100 % de son énergie à parvenir à un accord avec l’UAW qui récompense nos précieux employés et permet à l’entreprise d’investir dans l’avenir. S’il y a grève, ce n’est pas parce que Ford n’a pas fait une offre intéressante. Nous l’avons fait et c’est ce que nous pouvons contrôler.

En fait, nous avons présenté quatre offres à partir du 29 août et chacune d’entre elles s’est révélée de plus en plus généreuse. Nous n’avons toujours pas reçu de véritable contre-offre.

Mardi, Bill Ford et moi nous sommes assis avec le syndicat à la table principale pour présenter une offre importante. Alors que nous entrions dans la salle, nous avons appris que le président Fain ne serait pas présent. Néanmoins, Bill et moi avons présenté une offre historiquement généreuse à l’équipe de négociation de l’UAW Ford parce que nous avons écouté les revendications de l’UAW et que nous nous soucions de nos employés. Voici les faits. Gué:

• Augmentation significative de notre proposition sur les augmentations de salaires ;

• Ajustements au coût de la vie offerts, ou COLA ;

• Suppression totale des niveaux de salaires afin que tous les employés puissent atteindre les meilleurs salaires du secteur – et réduction de huit ans à quatre ans du temps nécessaire aux salariés horaires pour atteindre le salaire le plus élevé ;

• Augmentation des cotisations à l’épargne-retraite progressive ;

• Des prestations de soins de santé protégées qui continueraient de se classer parmi les 1 % les plus performants de tous les régimes médicaux parrainés par les employeurs en termes de partage des coûts pour les employés le plus bas ; et

• Ajout de davantage de congés payés, avec jusqu’à cinq semaines de vacances et 17 jours fériés payés chaque année (avec l’ajout du 17 juin).

La première fois que nous avons appris que le président Fain avait reçu l’offre, c’était sur Facebook Live ce soir. Encore une fois, nous sommes ici et prêts à parvenir à un accord. Nous devrions travailler de manière créative pour résoudre des problèmes difficiles plutôt que de planifier des grèves et des événements de relations publiques.

N’oubliez pas que Ford, plus que toute autre entreprise, a parié sur l’UAW et l’a traité avec respect. Nous avons incroyablement soutenu le syndicat. Nous sommes allés bien au-delà de toute disposition contractuelle en créant des emplois et des investissements.

L’avenir de notre industrie est en jeu. Faisons tout notre possible pour éviter une issue désastreuse.