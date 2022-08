Le PDG de Ford ne s’attend pas à ce que les coûts des batteries des véhicules électriques baissent bientôt

WAYNE, Michigan – Le PDG de Ford Motor, Jim Farley, ne s’attend pas à ce que les coûts des matières premières pour les véhicules électriques de l’entreprise diminuent dans un proche avenir, marquant le dernier signal que les constructeurs automobiles continueront d’augmenter les prix de leurs nouveaux véhicules électriques.

“Je ne pense pas qu’il y aura de sitôt beaucoup de soulagement sur le lithium, le cobalt et le nickel”, a déclaré Farley aux journalistes mercredi lors d’un événement à l’usine d’assemblage du constructeur automobile du Michigan.

Les commentaires de Farley interviennent un jour après que le constructeur automobile de Detroit a annoncé qu’il augmenterait les prix de départ de son pick-up F-150 électrique en raison d'”augmentations importantes des coûts des matériaux”. Les augmentations varient de 6 000 $ à 8 500 $, selon le modèle. Ford n’est pas seul : Rival Tesla a augmenté ses prix aux États-Unis en juin.

Les prix de l’ensemble du lithium, du cobalt et du nickel ont fortement augmenté au cours de l’année écoulée, la demande des fabricants de batteries ayant dépassé les efforts des mineurs pour augmenter l’offre.

Farley a déclaré que l’augmentation rapide des coûts des minéraux utilisés dans ses batteries lithium-ion actuelles est la raison pour laquelle Ford prévoit d’offrir des batteries au lithium fer phosphate, ou LFP, à moindre coût dans des véhicules tels que le crossover F-150 Lightning et Mustang Mach-E. .

“Je ne pense pas que nous devrions avoir confiance en d’autres résultats qu’une augmentation des prix”, a-t-il déclaré. C’est pourquoi nous pensons que la technologie LFP est essentielle… Nous voulons les rendre abordables.”

Le mois dernier, Ford a annoncé qu’il commencerait à proposer des batteries LFP du géant chinois des batteries CATL qui n’utilisent pas de nickel ou de cobalt comme option à moindre coût dans la Mustang Mach-E l’année prochaine. La société prévoit d’étendre l’option au F-150 Lightning en 2024.

Ford a également investi dans la startup de batteries basée au Colorado, Solid Power, l’une des nombreuses sociétés travaillant au développement de batteries à semi-conducteurs pour les véhicules électriques. Les batteries à semi-conducteurs ont le potentiel d’offrir aux propriétaires de véhicules électriques une plus grande autonomie, des temps de recharge plus courts et un risque d’incendie moindre que les batteries d’aujourd’hui.

Solid Power a déclaré mardi qu’il était sur la bonne voie pour livrer des prototypes de batteries à Ford et BMW, également un investisseur, d’ici la fin de l’année. Mais les véhicules utilisant les batteries sont encore au moins dans quelques années.