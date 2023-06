Le PDG de Ford n’a pas hésité sur l’accord avec Tesla : « C’est bon pour les clients »

Jim Cramer de CNBC s’est assis avec Gué Le PDG Jim Farley mardi pour discuter des bénéfices de l’entreprise, de l’avenir, des véhicules électriques, de l’accord avec Tesla et plus encore au siège social de Ford à Dearborn, Michigan.

Farley a déclaré que son équipe n’avait pas vraiment hésité en ce qui concerne le partenariat de Ford avec Tesla, car ils appréciaient la fiabilité et les emplacements du réseau de recharge de l’entreprise. En vertu de l’accord entre les deux sociétés rivales, les conducteurs de véhicules électriques Ford auront accès à plus de 12 000 superchargeurs Tesla aux États-Unis et au Canada en 2024.

« Je n’ai aucun problème à être opportuniste lorsqu’il s’agit d’avantager mes clients », a déclaré Farley. « Notre équipe n’a pas vraiment hésité car c’est bon pour les clients. » Il a ajouté que même si le réseau de recharge de son entreprise était étendu avant l’accord avec Tesla, les stations supplémentaires seront une aubaine pour les conducteurs de Ford.

Au cours des négociations, Farley a déclaré que le PDG de Tesla, Elon Musk, était respectueux, mais « plus à cause d’Henry Ford que de Jim Farley ». Farley a ajouté qu’il ne craignait pas que l’entreprise Cybertruck de Musk emporte ses clients.

« La réalité est que l’Amérique aime les outsiders – et nous sommes le leader du marché des camions et des fourgonnettes électriques, et nous connaissons ces clients mieux que quiconque », a déclaré Farley. « Et s’il veut concevoir un cyber-camion pour les habitants de la Silicon Valley, très bien. »

« C’est comme un produit haut de gamme cool garé devant un hôtel », a poursuivi Farley. « Mais je ne fabrique pas de camions comme ça. Je fabrique des camions pour de vraies personnes qui font un vrai travail, et c’est un autre type de camion. »

La société a séparé son entreprise de véhicules électriques du reste de ses véhicules, et Ford compte désormais trois secteurs principaux : Ford Blue pour ses véhicules conventionnels, Ford Model e pour ses véhicules électriques et Ford Pro pour ses véhicules utilitaires. Farley a déclaré que Ford est l’acteur dominant dans le monde des véhicules utilitaires, mais 90% de son activité Pro provient de petites ou moyennes entreprises comme les plombiers, les électriciens et les intervenants d’urgence.

Mais même si ses revenus de véhicules électriques ont diminué ce trimestre, Farley s’attend à voir une marge positive de 8 % d’ici la fin de 2026. Le dernier rapport sur les résultats de Ford a vu les revenus atteindre 41,5 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations consensuelles de 39,25 milliards de dollars.

Farley a également noté que la société est déterminée à conserver la majorité de sa production en Amérique du Nord, même si Ford pourrait bientôt faire face à des négociations difficiles avec le syndicat United Auto Workers.

« Nous verrons ce qui se passera, mais la réalité est que nous avons toujours été en Amérique dans notre entreprise », a déclaré Farley. « Nous pensons que dans la ville BlueOval de fabrication américaine dans le Tennessee ou dans les camionnettes construites dans le Kentucky, les camionnettes électriques, les gens paieront pour cette technologie américaine. »