Le PDG de Ford, Jim Farley, parle de la popularité de l’alimentation de secours du F-150 Lightning

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré à Jim Cramer que les capacités du F-150 Lightning en tant que source d'alimentation de secours pour les maisons et les chantiers ont été une véritable « révélation » pour le constructeur automobile. Farley répondait à une enquête du Club après que Jefferies plus tôt cette semaine ait déclassé le pilier du générateur Generac en pensant que les véhicules électriques dotés de ces types de capacités pourraient perturber l'industrie de l'alimentation de secours. Farley a déclaré que lui et Ford (F) pensaient que cet avantage de puissance EV était réservé aux clients commerciaux, mais a constaté que les gens voulaient avoir leurs propres centrales électriques. Après l'ouragan Ian, Ford a vu une augmentation de 200 % du nombre de personnes alimentant leurs maisons avec leurs véhicules F-150 Lightning. À l'avenir, Ford prévoit d'intégrer cette fonctionnalité Pro Power Onboard préférée des clients dans la plupart de leurs véhicules électriques. "Je crois que vous avez un gagnant en Ford", a déclaré Jim lors de la "réunion du matin" de jeudi pour les membres du club d'investissement. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de ralentissement économique énorme, il s'agit d'une action peu coûteuse à un multiple à terme de 7,8x, a expliqué Jim. Il a dit aux nouveaux membres du Club que les niveaux actuels seraient un bon endroit pour acheter Ford. Conclusion Nous croyons en Ford parce que nous considérons la volonté de l'entreprise d'investir et d'innover dans les véhicules électriques comme un vecteur de croissance à long terme pour l'entreprise. Il convient de noter que Tesla (TSLA) n'offre pas cette fonction d'alimentation de secours dans ses véhicules électriques. Le Lightning a catapulté Ford au deuxième rang des vendeurs de véhicules électriques aux États-Unis, derrière le constructeur automobile Elon Musk. Ford a connu des difficultés, en baisse d'environ 32% depuis le début de l'année par rapport à la baisse de plus de 14% du S & P 500. Cependant, nous sommes restés fidèles à Ford car l'action est bon marché sur la base de l'évaluation. Il génère également des tonnes de liquidités, soutenant un rendement de dividende annuel de 4,25 % et des rachats d'actions. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

Ford F-150 Lightning électrique Andrew Evers / CNBC