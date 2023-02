Le PDG de Ford, Jim Farley, frustré après de mauvais revenus

La faute à une mauvaise exécution et à des coûts plus élevés que prévu. Le trimestre dernier, a déclaré Ford, en surmontant les défis de la chaîne d’approvisionnement, y compris la pénurie de puces à semi-conducteurs, les coûts ont augmenté de 1 milliard de dollars de plus que prévu. La production de Ford était de 100 000 véhicules de moins que ce que le constructeur automobile s’attendait à construire.

Comment Ford a-t-il perdu plus d’un milliard de dollars avant d’atteindre l’objectif de profit qu’il avait fixé à Wall Street fin octobre ?

La poussée pour transformer Ford prend une plus grande urgence après que le constructeur automobile a annoncé un bénéfice ajusté de 10,4 milliards de dollars pour 2022, trois mois seulement après que la société a déclaré aux analystes qu’elle prévoyait de gagner de 11,5 à 12,5 milliards de dollars cette année-là.

En bref, Farley souhaite que Ford devienne une entreprise beaucoup plus efficace, et il a besoin que cela se produise rapidement.

“Nous devons modifier notre profil de coûts”, a déclaré Farley à CNBC après un appel avec des analystes pour discuter des résultats du trimestre. “Nous savons ce que nous devons rechercher. J’aimerais vous donner toutes les mesures et toutes les lacunes spécifiques que nous voyons. Mais vous savez, que ce soit l’absentéisme, le nombre de centres de séquençage, le nombre de faisceaux de câbles que nous avons, nous savons ce que c’est.”

De l’entreprise résultats du quatrième trimestre jeudi a manqué les attentes des analystes par une large marge, alors que les problèmes de coûts et de chaîne d’approvisionnement nuisent à nouveau au résultat net de Ford, Farley sait que son entreprise doit changer.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de coûts ont nui à Ford au cours des deux dernières années. En septembre dernier, Ford a averti que les coûts du troisième trimestre seraient supérieurs d’un milliard de dollars aux prévisions. Au cours des deux dernières années, les coûts de garantie élevés – liés aux rappels et aux lancements difficiles de nouveaux véhicules – étaient un problème que Farley et son équipe n’ont pas été en mesure de résoudre.

Farley a déclaré que la complexité de Ford faisait partie du problème.

“Nous avons beaucoup de complexité par rapport au client et aussi au sein de notre entreprise. Et nous pouvons réduire la complexité face au client comme nous l’avons fait, mais il faut du temps pour travailler cela jusqu’aux pièces sur la ligne, jusqu’à la ligne de fabrication”, il a dit. “Il faut juste du temps pour surmonter cela et c’est ce que nous ferons.”

Tout en discutant des résultats du quatrième trimestre avec les analystes de Wall Street, la direction de Ford a refusé de détailler les mesures spécifiques qu’elle prendrait pour réduire les coûts et rendre le constructeur automobile plus efficace et plus rentable.

Farley a déclaré que la réponse ne consiste pas simplement à supprimer des emplois, ce qui a toujours été la façon dont les constructeurs automobiles ont réduit leurs coûts. “Il y a des choses que nous pourrions faire à court terme, mais je ne veux pas simplement réduire la production sans repenser le travail. Cela doit être durable et c’est ainsi que nous y pensons aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Cette nouvelle poussée pour réduire les coûts nuira-t-elle à la croissance de Ford dans la production et les ventes de véhicules électriques ? Farley a dit non.

En fait, il a déclaré qu’il pensait que la séparation des activités des véhicules électriques et des véhicules à moteur à combustion interne en deux divisions distinctes accélérerait en fait les efforts visant à accroître l’efficacité. Pour prouver son point de vue, Farley affirme que la deuxième génération de véhicules électriques de Ford sera radicalement simplifiée, ce qui devrait éventuellement entraîner moins de problèmes et des marges plus élevées.

“J’ai hâte de vous montrer, ainsi qu’au monde entier, ce prochain cycle de produits”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de nos concurrents viennent juste de sortir leur premier cycle et on voit que leurs batteries sont trop grosses. Leurs coûts de distribution sont trop chers. Ils dépensent trop d’argent en publicité. Vous savez, on ne peut pas faire ça. Nous ne prévoyons pas de faire cela.”