Le PDG de Ford, Farley, a présenté les plans pour le changement de véhicule électrique du constructeur automobile

Les analystes de Wall Street étaient généralement positifs à propos du plan, mais certains ont exprimé leur scepticisme quant au manque de détails sur la manière dont la société prévoit de surmonter les défis d’approvisionnement sur le marché. Adam Jonas de Morgan Stanley l’a qualifié d’objectif “extensible” et a déclaré qu’il manquait de confiance dans la capacité de Ford à obtenir suffisamment de matières premières et d’outillage pour fabriquer des batteries pour se rapprocher même de sa projection.

Alors que les véhicules électriques représentent une part croissante du marché automobile mondial, Ford a annoncé en mars qu’il réorganiserait ses activités et séparerait ses efforts en matière de moteurs à combustion interne et de véhicules électriques. D’ici 2026, il a déclaré qu’il prévoyait de construire plus de 2 millions de véhicules électriques par an, soit environ un tiers de sa production mondiale totale, tout en augmentant sa marge bénéficiaire d’exploitation.

Cette semaine, le constructeur automobile de Detroit a donné aux investisseurs un peu plus de clarté sur la manière dont il envisage d’atteindre cet objectif et de transformer son activité basée sur des voitures énergivores.

Les batteries des véhicules électriques sont rares et les coûts de matériaux tels que le nickel et le cobalt augmentent. Pourtant, le constructeur automobile historique Ford Motor a déclaré qu’il prévoyait de construire de manière rentable des millions de véhicules électriques par an en seulement quatre ans.

Au lieu de simplement remplacer les moteurs à combustion interne par des batteries et des moteurs électriques, Farley a déclaré que l’entreprise repensait complètement la façon dont elle développait ses véhicules – et comment elle les maintenait frais au fil du temps.

L’entreprise entrevoit une nouvelle ère où elle pourra rafraîchir ses véhicules électriques avec des mises à niveau des logiciels, des batteries et des moteurs électriques, autant que Tesla fait. Cela signifie que les pièces les plus coûteuses d’un véhicule – les panneaux de carrosserie en tôle et les fondements qui forment ses proportions globales – n’auront pas à être changées aussi fréquemment.

“Nous avons une opportunité, alors que nous passons au numérique avec ces véhicules électriques, de simplifier notre ingénierie de carrosserie et de mettre l’ingénierie là où les clients se soucient vraiment”, a déclaré Farley la semaine dernière. “Et ce n’est pas un garde-boue différent. C’est un logiciel. C’est une technologie d’affichage numérique. C’est un système d’auto-conduite et le [autonomous vehicle] technologie. Et bien sûr, ce sera, dans certains cas, des moteurs plus puissants.”

Ford redessine généralement ses modèles de véhicules traditionnels tous les cinq à sept ans. S’il peut prolonger ce délai en s’appuyant sur des mises à jour logicielles pour garder ses véhicules à jour, plutôt que sur des refontes de carrosserie, il pourrait économiser des fortunes.

Cela fait partie de la façon dont Ford prévoit d’améliorer sa marge d’exploitation à 10 % d’ici 2026. Pour son deuxième trimestre, la société a affiché une marge d’exploitation ajustée de 9,3 %. Ces résultats ont été aidés par des stocks serrés de véhicules neufs qui ont permis à Ford d’augmenter ses prix.