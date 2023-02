Le PDG de Ford doit livrer d’ici le prochain trimestre, ou nous passons à autre chose

Le PDG de Ford Motor (F), Jim Farley, a déclaré que le quatrième trimestre désordonné des constructeurs automobiles était fonction de sa transition vers une nouvelle structure commerciale qui limitait la capacité de production, combinée à une mauvaise exécution. Mais nous restons déçus des résultats et avons besoin d’une augmentation de la rentabilité pour rester fidèles au titre après le prochain trimestre. Dans une interview avec CNBC diffusée vendredi, Farley a déclaré qu’il était en train de restructurer Ford pour faire des affaires plus efficacement, mais qu’il avait du mal à simplifier les processus chez le géant de l’automobile, qui à son tour a freiné ses bénéfices au dernier trimestre. “C’est beaucoup à changer. Nous avons beaucoup de complexité par rapport au client et à l’intérieur de notre entreprise. Il faut du temps pour surmonter cela”, a déclaré Farley. Ford a annoncé jeudi soir un bénéfice par action (EPS) ajusté bien inférieur aux prévisions des analystes, éclipsant un rythme de revenus. Les prévisions de BPA pour l’année entière de la société ont également été plus faibles que prévu, faisant chuter le titre vendredi. Les actions ont clôturé de plus de 7,5 % dans les échanges de l’après-midi, à 13,23 $ chacune. Le manque à gagner survient quelques jours après que Ford a annoncé qu’il réduisait les prix de son multisegment électrique Mustang Mach-E, tout en augmentant la production, des semaines après que le leader de l’industrie des véhicules électriques Tesla (TSLA) ait pris une décision similaire. Les baisses de prix signifient que tous les modèles Mach-E ne seront pas rentables à l’unité. L’année dernière, Ford a annoncé la scission de ses véhicules électriques (EV) et de ses véhicules à moteur à combustion interne en unités commerciales distinctes, appelées respectivement Ford Model e et Ford Blue. Mais la rentabilité n’a pas encore rattrapé la restructuration. Farley a déclaré à CNBC que le constructeur automobile devait faire face à des coûts plus élevés que prévu, à une pénurie de puces à semi-conducteurs et à des problèmes de chaîne d’approvisionnement pour réaliser de meilleurs bénéfices dans sa division EV. “Il faut un effort simplifié pour atteindre cette marge de 8% que nous recherchons”, a-t-il déclaré. Cependant, a-t-il ajouté, la direction doit encore repenser la manière de produire et de distribuer les véhicules électriques de manière plus rentable. Le Club prend “C’est inexcusable que Ford ait eu un mauvais trimestre”, a déclaré Jim Cramer vendredi. “Nous allons démarrer le stock si ce trimestre n’est pas bon”, a-t-il ajouté. Il est positif que Farley ait reconnu la nécessité d’une plus grande efficacité de la chaîne d’approvisionnement, d’une production accrue, d’une structure de coûts améliorée et d’une meilleure exécution – mais nous devons voir les résultats. Nous restons avec Ford pour le moment, mais c’est dans la surface de réparation, ce qui signifie que la direction a encore un quart-temps pour bien faire les choses. Si nous ne voyons pas d’amélioration d’ici le prochain rapport trimestriel, nous n’aurons pas d’autre choix que de passer à autre chose. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le PDG de Ford, Jim Farley, à l’usine de Dearborn, dans le Michigan, où l’entreprise construit le F-150 Lightning électrique le 26 avril 2022. CNBC | Michel Wayland