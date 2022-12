Le PDG de Ford déclare que 65% des concessionnaires américains acceptent de vendre des véhicules électriques

DETROIT – Environ 65 % des Ford Motors Les concessionnaires ont accepté de vendre des véhicules électriques alors que la société investit des milliards pour développer la production et les ventes de voitures et de camions à batterie, a déclaré lundi le PDG Jim Farley.

Environ 1 920 des quelque 3 000 concessionnaires de Ford aux États-Unis ont accepté de vendre des véhicules électriques, selon Farley. Il a déclaré qu’environ 80% de ces concessionnaires ont opté pour le niveau d’investissement plus élevé pour les véhicules électriques.

Ford a offert à ses concessionnaires la possibilité de devenir «certifiés EV» dans le cadre de l’un des deux programmes – avec des investissements prévus de 500 000 $ ou 1,2 million de dollars. Les concessionnaires du niveau supérieur, qui entraînent des coûts initiaux de 900 000 $, reçoivent la certification “élite” et se voient attribuer plus de véhicules électriques.

Ford, contrairement à son rival de Crosstown Moteurs généraux , permet aux concessionnaires de ne pas vendre de véhicules électriques et de continuer à vendre les voitures de l’entreprise. GM a proposé des rachats aux concessionnaires Buick et Cadillac qui ne veulent pas investir pour vendre des véhicules électriques.

Les concessionnaires qui ont décidé de ne pas investir dans les véhicules électriques pourraient le faire lorsque Ford rouvrira le processus de certification en 2027.

“Nous pensons que l’adoption des véhicules électriques aux États-Unis prendra du temps, nous voulions donc donner aux concessionnaires une chance de revenir”, a déclaré Farley lors d’une conférence Automotive News.

Les projets de Ford de vendre des véhicules électriques ont été un point de discorde depuis que la société a scindé son activité de véhicules tout électriques plus tôt cette année en une division distincte connue sous le nom de Model e. Farley a déclaré que le constructeur automobile et ses concessionnaires devaient réduire les coûts, augmenter les bénéfices et offrir aux clients des expériences de vente meilleures et plus cohérentes.

Farley a également réitéré lundi qu’un modèle de vente directe est estimé à des milliers de dollars moins cher pour le constructeur automobile que le système de franchise traditionnel de l’industrie automobile.

Les analystes de Wall Street ont largement considéré les ventes directes aux consommateurs comme un avantage pour optimiser les bénéfices. Cependant, il y a eu des douleurs de croissance pour Tesla qui utilise le modèle de vente pour l’entretien de ses véhicules.

La gamme actuelle de véhicules tout électriques de Ford comprend le pick-up Ford F-150 Lightning, le multisegment Mustang Mach-E et le fourgon e-Transit. Le constructeur automobile devrait lancer une litanie d’autres véhicules électriques dans le monde dans le cadre d’un plan visant à investir des dizaines de milliards de dollars dans les technologies d’ici 2026.