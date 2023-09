Le PDG de Flexport, Ryan Petersen, annule ses offres d’embauche et réduit ses bureaux

Deux jours après son retour à la tête de Flexport, le fondateur Ryan Petersen a déclaré vendredi que son entreprise de logistique annulerait 55 lettres d’offre et chercherait à louer des bureaux à travers les États-Unis pour tenter de mettre de l’ordre dans sa « maison ».

Dans un poster sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Petersen a écrit que la société « ne peut pas simplement distribuer de l’argent ». En reconquérant la première place chez Flexport, Petersen remplace son successeur trié sur le volet, l’ancien Amazone exécutif Dave Clark, un peu plus d’un an après le début de son mandat.

Petersen a proposé une évaluation sévère de la stratégie de croissance de Clark, se demandant pourquoi l’entreprise avait « plus de 200 postes ouverts » sur son site Web, et notant que tous ceux-ci ont été annulés, à l’exception de « une poignée de postes » liés à ce que Petersen a appelé les projets les plus importants. .

« Je suis profondément désolé pour ces personnes qui s’attendaient à rejoindre notre entreprise et qui ne pourront pas le faire pour le moment. C’est un désastre », a écrit Petersen. « Mais il n’y a aucun moyen de contourner ce problème, nous avons un gel des embauches depuis des mois. Je ne comprends pas pourquoi plus de 75 personnes ont été engagées. »

Flexport page d’embauche vendredi matin, il y avait toujours plus de 100 postes ouverts.

Le départ soudain de Clark a marqué un tournant surprenant pour une entreprise considérée depuis plusieurs années comme l’une des startups les plus en vogue de la Bay Area. Flexport s’est classé 10e dans la dernière liste Disruptor 50 de CNBC et a été évalué à 8 milliards de dollars par d’éminentes sociétés de capital-risque, notamment Andreessen Horowitz et le Founders Fund de Peter Thiel.

Un porte-parole de l’entreprise a reconnu vendredi qu’un certain nombre de dirigeants « ne faisaient plus partie de Flexport », mais a refusé de fournir plus de détails sur la nature du départ de Clark, les commentaires de Petersen sur les réseaux sociaux ou le cheminement de l’entreprise vers la rentabilité.

L’ancien directeur du géant mondial de la consommation d’Amazon, Clark, devait se rendre à Seattle pour une réunion avec des clients visant à lancer une « solution alimentée » non spécifiée pour les petites et moyennes entreprises. La page de lancement de l’événement comportait le nom de Clark pas plus tard que mercredi, le jour de l’annonce de son départ, selon versions archivées de la page.

Petersen a déclaré dans ses messages que l’entreprise restait financièrement saine, avec plus d’un milliard de dollars de liquidités nettes, mais a déclaré qu’il restait « loin d’être rentable ». L’entreprise serait également déménager pour louer inoccupé des bureaux à travers le pays, à Dallas, San Francisco, Los Angeles et New York, a déclaré Petersen.

Petersen a repoussé les critiques selon lesquelles le conseil d’administration s’était endormi au volant.

« Nous y étions », Petersen a écrit en réponse à un poste. « Je fais simplement confiance au plan de croissance qui n’a pas été réalisé. C’est très bien, je sais comment développer cette entreprise. Mais je dois d’abord maîtriser les coûts. »

Teresa Carlson, une recrue clé de Clark’s qui a occupé le poste de présidente et directrice commerciale de Flexport, a annoncé jeudi qu’elle ne faisait plus partie de l’entreprise dans une publication sur LinkedIn. Carlson était vice-président de l’unité de cloud computing d’Amazon et a occupé des postes de haut niveau chez Microsoft et Splunk .

Petersen a fondé Flexport en 2013, dans le but de réinventer la façon dont les entreprises surveillent et contrôlent toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement grâce au suivi en temps réel des stocks dans les airs, sur terre et sur mer.

