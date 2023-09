Le PDG de Flexport, Dave Clark, démissionne de la startup logistique

Le PDG de Flexport, Dave Clark, démissionne de la startup de logiciels de chaîne d’approvisionnement et cède les rênes au fondateur et président exécutif Ryan Petersen après un an à ce poste – et après seulement six mois à la tête de l’entreprise en solo.

« Aujourd’hui, Ryan et moi avons discuté de son désir de se concentrer à nouveau sur la croissance du secteur principal du fret », a écrit Clark. dans un post sur X, anciennement appelé Twitter. « À la lumière de cela, je pense qu’il est le mieux placé pour diriger l’entreprise dans cette direction. C’est pourquoi je vais démissionner de mon poste chez Flexport. »

Un des premiers investisseurs de Flexport a déclaré à CNBC que la société n’avait pas partagé la nouvelle du départ de Clark avec les investisseurs avant l’annonce publique. Clark et Petersen étaient co-PDG de Flexport depuis septembre dernier, et Clark est devenu l’unique PDG de l’entreprise en mars. Il envisage désormais de se présenter comme gouverneur du Texas, où il vit, selon le le journal Wall Street.

Petersen a lancé Flexport, qui figurait en tête de la liste Disruptor 50 de l’année dernière, en 2013, dans le but de trouver une meilleure façon de gérer le flux de marchandises placées sur les navires, les avions, les camions et les chemins de fer à travers le monde. Flexport a annoncé en juin dernier que Petersen quitterait son poste de PDG en mars 2023 et confierait le poste à Clark, tout en passant au rôle de président exécutif.

La nouvelle est arrivée quelques jours seulement après qu’Amazon a annoncé que Clark démissionnerait de son poste de PDG de son activité mondiale de consommation, mettant ainsi un terme à sa carrière de plus de deux décennies. Clark est reconnu pour être une force motrice derrière le réseau de logistique et de traitement des commandes d’Amazon.

En juillet, Flexport a déclaré Petersen rejoindrait le Founders Fundle fonds de capital-risque fondé par le milliardaire Peter Thiel.

Les représentants de Flexport et Founders Fund n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

— CNBC Riley de Léon contribué à cette histoire.