Le PDG de Five9 affirme que la croissance s’accélère alors que l’adoption du cloud voit une nouvelle phase

Five9 est passé à une nouvelle vitesse de croissance après que les services cloud sont devenus la norme pour les entreprises, a déclaré vendredi le PDG Rowan Trollope sur CNBC.

La transformation numérique a obligé les organisations à repenser leurs stratégies de relation client, a-t-il déclaré, entraînant une croissance de 45% du chiffre d’affaires au dernier trimestre pour Five9, une plate-forme de centre de contact cloud.

«La phase d’évangélisation des logiciels cloud est vraiment terminée», a-t-il déclaré à Jim Cramer sur «Mad Money». «Nous n’avons plus à convaincre les clients que le cloud est une option acceptable. Ils ne font que plonger.

La demande de services cloud et de stocks technologiques a augmenté alors que la société est passée au travail et à l’école à distance pendant les restrictions de Covid-19 l’année dernière. Au fur et à mesure que de plus en plus d’entreprises se connectaient, elles ont commencé à abandonner les opérations traditionnelles des centres d’appels à clavier pour inclure des services automatisés et de texte.

Trollope a déclaré que Five9 avait signé deux de ses plus importantes transactions au cours de la période, qui devraient générer ensemble plus de 20 millions de dollars par an.

«L’intelligence artificielle et l’automatisation sont en tête en ce moment avec les gros clients», qui cherchent à être plus efficaces, a-t-il déclaré. « Le centre de contact est devenu la nouvelle porte d’entrée pour de nombreuses entreprises, d’autant plus qu’elles cherchent à tirer parti des canaux numériques. »

Les activités de Five9 n’ont cessé de s’accélérer depuis le début de la pandémie. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 137,88 millions de dollars au premier trimestre, contre 27,6% l’année précédente. La croissance a été de 38,6% au quatrième trimestre et de 33,9% au troisième trimestre.

Les actions de Five9 ont progressé de 3% vendredi pour clôturer à 164,50 $. L’action a chuté de 17% par rapport à ses sommets de mars dans le cadre d’un recul plus large des actions technologiques.