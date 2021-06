Le PDG de Five Below affirme que le détaillant est bien placé pour gérer l’inflation

Cinq ci-dessous PDG Joël Anderson a déclaré lundi à CNBC que le détaillant discount était bien placé pour gérer les pressions inflationnistes pendant la reprise économique pandémique.

« Au fur et à mesure que l’inflation émerge, nous pouvons l’aborder dans les deux sens : soit en déplaçant le commerce de détail haut de gamme, soit en créant plus de valeur pour nos clients », a déclaré Anderson dans une interview sur « Closing Bell ».

La catégorie relativement nouvelle de la société appelée Five Beyond – dans laquelle certains produits sont à vendre au-dessus de 5 $ – représente une réponse aux pressions sur les prix, a déclaré Anderson.

« Si vous m’aviez demandé cela il y a quelques années, j’aurais probablement dit: » Vous savez, c’est un défi. » Mais depuis lors, nous avons lancé Five Beyond », a déclaré Anderson, qui dirige la société basée à Philadelphie depuis 2015. Il est également l’ancien président et chef de la direction de Walmart.com.

L’inflation est actuellement un problème clé pour l’économie, car les entreprises développent des réponses à la hausse des coûts de certains produits de base et aux augmentations de salaires.

Five Below a augmenté son salaire minimum pour attirer les travailleurs, a déclaré Anderson. Cependant, il a déclaré qu’en général, Five Below sera en mesure de se démarquer auprès des acheteurs à la recherche de bonnes affaires dans un environnement inflationniste.

« Five Below a toujours été un détaillant de valeur », a-t-il déclaré. « Et la dernière chose que nous faisons est d’essayer d’augmenter nos ventes au détail. Je pense donc que l’inflation augmente, cela nous donne l’opportunité, en fait, d’augmenter vraiment la valeur que nous apportons à nos clients. »

La société a publié des résultats trimestriels la semaine dernière, avec des ventes nettes pour la période se terminant le 1er mai s’élevant à 598 millions de dollars. C’est en hausse de 64% par rapport au même trimestre en 2019 et de 198 % par rapport à 2020, lorsque les fermetures de magasins liées à Covid ont considérablement entravé les ventes.

Les actions de Five Below ont clôturé la séance de lundi en baisse de 2,5% à 185,47 $. L’action a augmenté d’environ 6% jusqu’à présent en 2021 et de 68,5% au cours des 12 derniers mois.