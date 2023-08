Le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, déclare qu’un tiers des nouveaux acheteurs ont moins de 40 ans

L’équilibre entre croissance et exclusivité n’a jamais été aussi critique pour Ferrari. Le cours de l’action de la société a augmenté de 44 % au cours de l’année écoulée, à une valorisation supérieure à Gué ou Moteurs généraux créant une pression de la part des actionnaires pour poursuivre sa forte croissance des ventes et des volumes.

Le fondateur Enzo Ferrari a déclaré que Ferrari produirait « une voiture de moins que la demande du marché ». Le manque à gagner d’aujourd’hui est bien plus important, certains analystes affirmant que la société pourrait facilement vendre deux fois plus de voitures qu’elle n’en produit. Ferrari construit une nouvelle usine pour ses véhicules hybrides et électriques, mais on ne sait pas dans quelle mesure l’entreprise augmentera sa production.

L’année dernière , Ferrari a produit 13 221 véhicules, en hausse de 18,5 % par rapport à 2021. La demande dépasse toujours de loin l’offre, les concessionnaires affirmant que l’attente pour un nouveau SUV Purosangue et d’autres modèles est désormais de trois ans ou plus. De nombreux acheteurs disent qu’ils ne peuvent même pas s’inscrire sur la liste d’attente d’une voiture, car il n’y a tout simplement pas assez de production.

Vigna a déclaré que malgré une offre limitée, la société continue d’étendre sa portée auprès de nouveaux clients plus jeunes. Sa clientèle s’est élargie pendant 10 trimestres consécutifs et 30% de ses nouveaux clients ont moins de 40 ans, a-t-il déclaré.

Gagner en course automobile de Formule 1, cependant, n’est pas non plus venu facilement à Ferrari ces dernières années. Ferrari occupe actuellement la quatrième place du classement des équipes de F1, derrière Red Bull, Mercedes et Aston Martin. Vigna a déclaré que l’objectif principal de l’équipe était d’améliorer la voiture.

« C’est très important pour nous, car notre ADN est en course », a-t-il déclaré. « Nous avons une voiture qui est la plus rapide pour nous jusqu’à présent, mais ce n’est pas la plus rapide en piste. Nous devons donc continuer à nous améliorer. »

Vigna a cité Enzo Ferrari disant: « La personne qui viendra après moi devra assumer un héritage très simple – pour maintenir en vie ce désir de progrès qui a été poursuivi dans le passé. »

« C’est ce que nous devons faire, en course et dans tout ce que nous faisons », a déclaré Vigna. « Nous devons continuer à travailler. »

Lorsqu’on lui a demandé si Lewis Hamilton, le célèbre pilote de Formule 1 de Mercedes, pourrait rejoindre Ferrari, Vigna a répondu : « Nous avons Charles [Leclerc] et Carlos [Sainz Jr.], ils font un travail fantastique. Ils sont amis, ils se font concurrence. Donc pour nous, la principale priorité est que la voiture soit plus compétitive. »