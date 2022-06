Le PDG de Fanatics, Michael Rubin, vend une participation dans 76ers, NJ Devils

Le PDG de Billionaire Fanatics, Michael Rubin, a annoncé mercredi qu’il vendait sa participation de 10% dans la société mère qui détient les Philadelphia 76ers et les New Jersey Devils, invoquant un conflit d’intérêts avec les objets de collection de Fanatics et les opérations de paris sportifs prévues.

Rubin n’a pas l’intention d’acheter dans une autre équipe après avoir vendu sa participation dans Harris Blitzer Sports & Entertainment, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier. Il se concentre plutôt sur Fanatics, la société de commerce électronique de sports qui est devenue une opération mondiale avec une valorisation de 27 milliards de dollars.

« Quand je faisais partie du groupe de propriétaires qui a acquis les Sixers en 2011, Fanatics commençait tout juste avec un petit bureau à King of Prussia vendant uniquement des produits de sport sous licence en ligne », a déclaré le natif de Pennsylvanie. dit dans un communiqué publié sur Twitter. « Aujourd’hui, Fanatics s’est rapidement transformé en une plateforme sportive numérique mondiale dans plusieurs entreprises, avec plus de 10 000 employés dans 57 pays et au service de près de 100 millions de fans de sport dans le monde. »

La croissance de Fanatics a été en partie alimentée par ses acquisitions ces dernières années de WinCraft, qui fabrique des marchandises sur le thème du sport, et de Topps, la société de cartes à collectionner qu’elle a achetée pour 500 millions de dollars.

La NFL, la MLB, la NBA, la NHL, la MLS et certains syndicats de joueurs ont tous des participations dans Fanatics, qui possède de nombreux droits de licence et traite avec des athlètes professionnels et universitaires.

Topps a récemment annoncé qu’il lancera cet automne une nouvelle gamme de cartes à collectionner mettant en vedette des athlètes universitaires, un programme qui comprendra plus de 150 écoles et réduira certains des joueurs sur les bénéfices.

« J’ai eu l’incroyable opportunité de faire partie du groupe de propriétaires achetant l’équipe que j’idolâtrais dans mon enfance », a déclaré Rubin dans son communiqué. « Assister à des matchs, apprendre à connaître nos joueurs et regarder de près de l’intérieur a été l’un des aspects les plus exaltants et les plus éducatifs de ma vie.

