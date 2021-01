Au milieu du fiasco de la politique de réduction des données WhatsApp, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a enfin dit quelque chose sur le sujet. Dans une déclaration récente, Zuckerberg a déclaré que la nouvelle politique de partage de données vise à faciliter les « expériences optionnelles pour les entreprises sur l’application ». Zuckerberg a également déclaré que la mise à jour ne modifiait pas la confidentialité des messages de quiconque avec les amis et la famille et que WhatsApp était en train de mettre à jour sa politique de confidentialité.

Dans un article Facebook détaillant l’accent mis par Zuckerberg sur quatre grands thèmes, notamment les communautés, la messagerie privée, les outils de commerce pour les petites entreprises et la construction de la prochaine plate-forme informatique, le PDG de Facebook a déclaré que plus de 175 millions de personnes envoient des messages à une entreprise sur WhatsApp chaque jour. Il a déclaré que puisque de nombreuses entreprises ont besoin de plus qu’un téléphone pour gérer leur service client, « nous créons des outils pour permettre aux entreprises de stocker et de gérer leurs discussions WhatsApp en utilisant notre infrastructure sécurisée si elles le souhaitent », ce qui signifie que la fonctionnalité est facultative pour les entreprises. « Nous sommes en train de mettre à jour la politique de confidentialité et les conditions de service de WhatsApp pour refléter ces expériences optionnelles », a déclaré Zuckerberg dans son message Facebook.

Après avoir expliqué pourquoi les entreprises peuvent avoir besoin de stocker certaines discussions sur WhatsApp, Zuckerberg a précisé que cette mise à jour ne modifie pas la confidentialité des messages de quiconque avec les amis et la famille. « Tous ces messages sont chiffrés de bout en bout – ce qui signifie que nous ne pouvons ni voir ni entendre ce que vous dites, et nous ne le ferons jamais à moins que la personne à qui vous envoyez un message choisisse de le partager », a déclaré Zuckerberg.

Le message du PDG de Facebook est venu après avoir partagé la mise à jour de la communauté de l’entreprise et les résultats trimestriels, selon son message Facebook.