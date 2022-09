Le PDG de DxOMark déclare que les marques n’enverront pas un appareil s’il n’est pas susceptible de se classer premier

DxOMark est une organisation indépendante qui évalue et évalue les smartphones, les objectifs et les appareils photo. De nombreux smartphones phares reçoivent la photographie, la vidéographie et les scores globaux de DxOMark. Les marques se souciaient autrefois profondément des scores donnés par DxOMark, et elles étaient habituées à se vanter des performances et de la qualité de leur appareil photo.

Ces dernières années, les marques n’utilisent pas cette métrique, à moins que le nouvel appareil ne se classe au premier rang sur DxOMark. C’est ce qu’a expliqué Frédérik Guichard, PDG de DxOMark, lors d’un entretien avec Nouvelles de Jiemian.

Xiaomi Mi 11 Ultra (à gauche) et Xiaomi 12S Ultra (à droite)

Concernant Xiaomi et d’autres fabricants qui n’envoient pas d’appareils à évaluer par DxOMark, Guichar a déclaré: “Ce n’est pas que moins de scores de fabricants n’utilisent pas nos scores de test, mais moins de scores de tests de téléphones portables peuvent se classer en premier.” Guichard affirme qu’un appareil qui se classe premier dans les scores DxOMark reçoit beaucoup d’attention promotionnelle et donc si la marque ne pense pas que le smartphone se classera premier, elle n’enverra pas d’appareil à tester.

C’était en réponse à une rapport des dernières semaines où Xiaomi n’a pas envoyé le Xiaomi 12S Ultra à DxOMark – comme annoncé par le PDG Lei Jun lui-même. DxOMark a acheté et évalué le produit phare de Xiaomi par lui-même. Il a marqué 138 au total – quelques points en dessous des 143 que le Xiaomi Mi 11 Ultra a marqués l’année dernière.

