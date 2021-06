Le PDG de Doximity a ignoré la sagesse de la Silicon Valley et a construit une entreprise de 10 milliards de dollars

Jeff Tangney, PDG de Doximity à la Bourse de New York pour son introduction en bourse, le 24 juin 2021. Source : NYSE

Jeff Tangney a lancé sa première start-up de technologie de la santé, Epocrates, au milieu de la bulle Internet. Alors que l’entreprise a survécu à l’accident et a finalement est devenue publique, la fin de partie a été décevante acquisition pour moins de 300 millions de dollars. Au moment où Tangney a lancé sa prochaine entreprise, Doximity, en 2010, il avait appris quelques choses : Ne collectez pas trop d’argent. Ne brûlez pas trop d’argent. Résoudre un vrai problème pour les médecins. Avec Doximity, Tangney a créé un service Web qui est à la fois un réseau professionnel – pensez à LinkedIn pour les médecins – et un moyen sécurisé pour les experts médicaux de communiquer et de partager des informations avec les patients et les collègues. Il compte désormais 1,8 million de professionnels de la santé aux États-Unis en tant qu’utilisateurs, dont plus de 80% des médecins. Jeudi, Doximity a fait ses débuts à la Bourse de New York, clôturant la semaine avec une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars après avoir levé environ 500 millions de dollars lors de son introduction en bourse. La participation de Tangney vaut 2,9 milliards de dollars. Ce sont de gros chiffres, surtout si l’on considère qu’avant cette semaine, Doximity ne figurait jamais sur une liste de « licornes » d’entreprises technologiques d’un milliard de dollars. Son dernier tour de table en 2014, évaluait l’entreprise à moins de 400 millions de dollars. Tangney a déclaré que parce que Doximity est rentable, il n’a toujours pas touché les 50 millions de dollars qu’il a levés il y a sept ans. « J’ai résisté à une partie de la sagesse de la Silicon Valley, vous devez voir grand, vous devez embaucher 40 vendeurs de plus et faire toutes ces choses », a déclaré Tangney, 48 ans, dans une interview jeudi, après avoir sonné la cloche au NYSE .

Sur le marché cible de Doximity, il ne sert à rien de viser la croissance des fusées, a déclaré Tangney. La société génère des revenus auprès des fabricants de médicaments, qui utilisent le site pour commercialiser des traitements auprès d’un public très ciblé, et des systèmes de santé cherchant à promouvoir le contenu auprès des médecins à travers le pays. C’est aussi un outil de recrutement que les hôpitaux et les centres de santé utilisent pour pourvoir les postes clés. Tangney a reconnu très tôt qu’il ne pouvait se développer qu’aussi rapidement que les budgets des clients le permettraient. « La réalité des soins de santé et de nos clients, qui sont des institutions très guindées, de nombreuses organisations à but non lucratif qui existent depuis 100 ans, c’est que même si vous vous penchez et embauchez des tonnes de vendeurs et de spécialistes du marketing, ils ne sont pas va vous laisser grandir », a déclaré Tangney. Il n’est pas non plus enclin à payer pour une image de marque juste pour le plaisir de construire son profil – une autre raison pour laquelle la société est restée largement inconnue dans la Silicon Valley même si son siège est à San Francisco. Le budget publicitaire de Doximity pour l’exercice précédent s’élevait à 2,6 millions de dollars, soit à peu près le montant qu’Uber dépense en moyenne par jour. Tangney a déclaré que la meilleure publicité est venue des médecins vantant le produit au sein de leurs réseaux de praticiens. Pendant ce temps, la société a généré plus de 200 millions de dollars de revenus au cours de l’exercice précédent et a généré un bénéfice net de plus de 50 millions de dollars.

Escalade à Stanford

Le voyage de Tangney vers Doximity a commencé à la fin des années 1990 alors qu’il vivait à New York avec un médecin qualifié nommé Richard Fiedotin. Depuis leur appartement non climatisé, le couple a eu l’idée de créer une application pour le Palm Pilot, qui venait d’arriver sur le marché, qui permettrait aux médecins d’obtenir des informations critiques. Tangney et Fiedotin ont emmené cette idée avec eux à la Stanford Graduate School of Business, où ils ont rencontré un autre médecin nommé Tom Lee. Les trois se sont liés à l’intersection de la technologie et des soins de santé lors d’un voyage d’escalade de teambuilding pour les étudiants du programme. En 1998, ils ont lancé ce qui est devenu Epocrates, et au cours des deux années suivantes, ils ont collecté environ 40 millions de dollars auprès de certains des principaux investisseurs en santé de la Silicon Valley. Au fur et à mesure que les mobiles sont passés aux appareils BlackBerry, puis aux iPhones, Epocrates a gagné du terrain en tant que moyen pour les médecins de prendre des décisions concernant les ordonnances et la sécurité des patients lors de leurs déplacements. Les investisseurs en capital-risque ont dit à Tangney d’embaucher comme un fou, alors il l’a fait. Puis vint le crash technologique et la crise des attentats terroristes du 11 septembre. En 2002, Epocrate a été contraint de supprimer un tas d’emplois, a déclaré Tangney. L’entreprise a tenu bon, mais c’était une corvée. Fiedotin est parti quelques années plus tard et Lee est parti pour lancer One Medical, une chaîne de cliniques de soins primaires qui utilise la technologie pour améliorer l’expérience du patient. Tangney est resté un peu plus longtemps et a essayé de rendre Epocrate public. Puis est arrivée la crise financière de 2008, et l’entreprise a dû retirer son prospectus.

Tangney est finalement parti fin 2009, un an avant l’éventuelle introduction en bourse et quatre ans avant Athenahealth a racheté l’entreprise pour 293 millions de dollars. « Il y a eu un moment au cours des deux dernières années de mon mandat où j’avais l’impression d’être dans ce tunnel, marchant vers un but », a déclaré Tangney. « Je ne m’amusais pas autant. Quand vous n’êtes pas à cet endroit pour aimer ce que vous faites, vous ne faites pas votre meilleur travail. » Tangney avait passé la dernière décennie à vendre des produits à des centres médicaux et à parler aux médecins des défis auxquels ils étaient confrontés dans leur travail. Il a continué ces conversations et a appris que la communication était un point de stress constant, qu’il s’agisse d’entrer en contact avec des patients, d’autres médecins, des administrateurs ou des recruteurs. Selon l’estimation de Tangney, 80% des communications dans l’industrie « se font par courrier postal et fax ». « Le logiciel est en effet en train de manger le monde, mais il a un peu étouffé les soins de santé », a-t-il déclaré. Shari Buck avait travaillé avec Tangney chez Epocrate. C’est l’une des premières personnes qu’il a approchées avec l’idée de créer un réseau professionnel destiné aux médecins. Buck a déclaré qu’elle avait sauté à bord « sans réserve », en devenant l’un des trois co-fondateurs, avec Nate Brut, un médecin qui est également le fondateur de l’incubateur des technologies de la santé Santé de la roche.

Les co-fondateurs de Doximity Jeff Tangney (à gauche), Nate Gross et Shari Buck Doximité

« Avant que nous ayons un bureau, Jeff se rendait à Marin pour me rencontrer », a déclaré Buck. « Nous nous rencontrions dans un espace de travail au-dessus du garage. Nous avions l’habitude de rire de la façon dont c’était Apple », a-t-elle déclaré, faisant référence à la emplacement à étages où Steve Jobs et Steve Wozniak ont ​​lancé leur entreprise informatique. Tangney s’est également tourné vers Lee en tant que caisse de résonance et conseiller. Chez One Medical, Lee avait le public test parfait pour Tangney : une base croissante de médecins passionnés par la technologie. À l’époque, Tangney n’était pas du tout concentré sur les revenus, mais poursuivait plutôt une approche plus proche des start-ups Internet grand public, essayant de créer une grande base d’utilisateurs engagés dans l’espoir que l’argent suivrait éventuellement. Lee a déclaré qu’ils battaient autour d’idées pour de futures opportunités de revenus. Aider les recruteurs médicaux à trouver des talents était une possibilité évidente. « Le recrutement de médecins n’est pas une profession bien définie et a été mal fait », a déclaré Lee, qui est maintenant fondateur et PDG de la société de santé Galileo. « Un médecin reçoit de nombreuses opportunités d’emploi. Dans le marketing médical classique, vous obteniez ces photos brillantes d’opportunités complètement dépassées, montrant des images glorieuses de communautés de banlieue et de vie symphonique et de pêche. »

Les meilleures idées viennent autour des cocktails

Pour Tangney, le développement de produits chez Doximity a toujours été centré sur les besoins des médecins. Il a donc créé il y a une dizaine d’années un conseil médical consultatif réunissant quelques dizaines de médecins du réseau le temps d’un week-end chaque année. Le groupe se réunit un samedi après-midi pour donner son avis sur les nouveaux produits, se renseigner sur les mises à jour qui pourraient être à venir et pour un brainstorming général. Les discussions se poursuivent de manière informelle autour d’un verre en soirée, puis reprennent le dimanche matin et se terminent par le déjeuner.

« Le logiciel est en effet en train de manger le monde, mais il a un peu étouffé les soins de santé. »

Alors que Doximity a dû sauter le rassemblement de cette année à cause de Covid-19, l’événement a eu lieu à Napa et à Pebble Beach, et plus récemment au bureau de l’entreprise à San Francisco. « Cela a probablement été la plus grande influence sur notre feuille de route de produits », a déclaré Buck. « Nous parlons de ce que nous prévoyons de construire, des caractéristiques individuelles et des nouvelles idées folles que nous avons. Les meilleures idées viennent à l’heure de l’apéritif le samedi soir. » Buck a déclaré que Tangney était connu pour transporter de petits cahiers qu’il remplissait avec diligence d’une couverture à l’autre au cours des deux jours. Kevin Spain d’Emergence Capital a participé au week-end de Napa en 2012, peu de temps après que sa société de capital-risque a dirigé le premier investissement de Doximity, un Tour de financement de 10,8 millions de dollars. L’Espagne était totalement investie dans le succès de Doximity, et pas seulement à cause de l’argent qu’Emergence avait en jeu. Il n’était pas encore associé dans le cabinet mais avait convaincu ses supérieurs de soutenir une entreprise pré-revenue. C’était un pari atypique pour Emergence, qui se concentre sur les sociétés de logiciels cloud en phase de démarrage. L’Espagne a déclaré que même si les réunions du conseil d’administration étaient instructives car il pouvait voir les inscriptions aller dans la bonne direction et l’engagement sur le site augmenter, le week-end de Napa était beaucoup plus perspicace. Il a pu entendre directement des médecins ce dont ils avaient besoin pour améliorer leur pratique. « Ils avaient l’impression d’avoir participé à la co-création de cette chose que Doximity construisait », a déclaré l’Espagne, dont la société détient 1,35 milliard de dollars. participation dans l’entreprise dès la clôture de vendredi. « Je n’avais jamais vu ça avant. » Certains de ces médecins ont finalement gagné beaucoup d’argent grâce à l’introduction en bourse. Doximity a attribué jusqu’à 3,5 millions d’actions aux médecins sur la plateforme, représentant 15 % de l’offre. Après que le cours des actions de Doximity ait bondi de 115 % au cours de ses deux premiers jours, la valeur des actions détenues par les médecins est passée de 91 millions de dollars à plus de 195 millions de dollars. « Les médecins sont en quelque sorte des étrangers sur les marchés financiers et le monde des affaires », a déclaré Tangney. « Pourtant, dans notre vie et dans notre monde, ce sont les initiés, ce sont les personnes qui nous tiennent le plus à cœur. Nous préférons que les actions leur reviennent s’il y a un pop plutôt qu’à un fonds spéculatif quelque part. » Un défi pour Tangney alors qu’il continue de rechercher des opportunités d’expansion est qu’il existe un univers fini d’utilisateurs et que le produit de base atteint déjà la grande majorité d’entre eux. La société dessert plus de 80 % des médecins américains et plus de 90 % des récents diplômés des facultés de médecine. Il n’y a qu’environ 1 million de médecins dans le pays. Pourtant, Tangney prévoit une décennie de croissance des revenus à venir. Il y a des dollars publicitaires numériques à capter alors que les sociétés pharmaceutiques déplacent leurs dépenses en ligne. Et il y a le pouvoir des références médicales, qui aident les médecins à amener les patients aux bons endroits en fonction de l’endroit où travaillent les meilleurs experts et de l’hôpital spécialisé dans le traitement d’une maladie particulière.