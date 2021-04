Le PDG de Domino’s Pizza affirme que les ventes numériques continuent d’augmenter

Le téléphone sonne de moins en moins dans les établissements Domino’s Pizza, mais la demande pour les tartes de l’entreprise reste élevée, selon le PDG Ritch Allison.

Plus de 75% des ventes de Domino’s se font désormais via les canaux numériques, contre 70% avant la pandémie de Covid, et il est peu probable que la tendance s’inverse, a déclaré Allison jeudi à Jim Cramer de CNBC.

« Alors que nous regardons vers l’avenir, ce sont les types de mouvements qui se sont produits pendant Covid et dont nous ne pensons pas qu’ils reviendront », a-t-il déclaré dans une interview à « Mad Money ». « Une fois que les clients passent à la commande numérique, ils ne recommencent pas à appeler les restaurants au téléphone. »

La société basée à Ann Arbor, dans le Michigan, au cours de la dernière décennie, a investi massivement dans l’entreprise pour la faire entrer dans l’ère de la technologie.

Grâce à ces investissements, Domino’s élargit le nombre de ses magasins et installe de nouvelles technologies pour rendre la commande et la réception de la nourriture plus rapide et plus facile. À Houston, la société teste un système de livraison de véhicules autonomes en partenariat avec Nuro.

« Nous nous sentons vraiment bien positionnés d’un point de vue technologique, et avec le marché toujours si fragmenté, il y a beaucoup de part à gagner sur l’ensemble du marché tel que nous le voyons », a déclaré Allison.

Domino’s a annoncé les résultats du premier trimestre jeudi matin. Les ventes au détail mondiales ont augmenté de 16,7% par rapport à il y a un an, tandis que les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 13,4%, a déclaré la société. Les actions de Domino ont bondi de 3% jeudi, s’établissant à 415,98 $. Le stock est en hausse de 8,48% jusqu’à présent cette année.