Le PDG de Disney, Chapek, prend ses distances avec Iger avec la décision de prix de Disney +

Bob Chapek, PDG de Disney Co., à gauche, et Bob Iger, président exécutif, prononcent une allocution au château de Cendrillon au Magic Kingdom lors de la cérémonie de réinauguration marquant le 50e anniversaire de Walt Disney World, à Lake Buena Vista, Floride, jeudi soir, sept. 30. 2021.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, continue de prendre des décisions qui s’éloignent de son prédécesseur, Bob Iger.

Comme CNBC l’a rapporté plus tôt cette année, Iger n’est pas d’accord avec plusieurs décisions que Chapek a prises en tant que PDG de Disney, y compris sa réorganisation de la société et sa gestion de la législation controversée “Don’t Say Gay” de Floride.

La dernière pause est l’augmentation de prix de 38% pour Disney +, annoncée la semaine dernière dans le cadre d’une série d’annonces concernant le nouveau service financé par la publicité de Disney, qui sera lancé le 8 décembre. Disney +, sans publicité, passera de 7,99 $ par mois à 10,99 $ par mois. Disney + avec publicités commencera à 7,99 $ par mois.

La stratégie de prix de Chapek diffère de la philosophie adoptée par Iger, selon des personnes familières avec la pensée des deux hommes. Iger voulait que Disney + soit l’offre de streaming majeure la moins chère, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions étaient privées. De cette façon, les clients considéreraient Disney + comme une proposition de valeur plus forte pour ses concurrents, même s’ils estimaient que le contenu des autres services pourrait être plus robuste. C’est aussi pourquoi Iger a plaidé pour garder Disney + séparé de Hulu et ESPN +, une stratégie que Chapek a jusqu’à présent maintenue.

À 7,99 $ par mois avec les publicités, Disney+ sera désormais plus cher que plusieurs autres produits financés par la publicité, notamment Paon de NBCUniversal (4,99 $) et Paramount+ de Paramount Global (4,99 $), même s’il restera moins cher que HBO Max de Warner Bros. Discovery (9,99 $). À 10,99 $, le Disney + sans publicité sera non seulement plus cher que Peacock et Paramount +, mais il sera également plus cher qu’Amazon Prime Video (8,99 $), qui n’inclut pas non plus les publicités.

Disney + sans publicités sous-évaluera encore considérablement Netflix (15,49 $) et HBO Max (14,99 $). L’offre groupée de Disney de Disney +, Hulu avec publicités et ESPN + avec publicités, sera de 14,99 $ par mois, soit une augmentation de 1 $ par rapport à son coût précédent.

“Nous avons lancé à un prix extraordinairement attractif sur toutes les plateformes que nous avons pour le streaming”, a déclaré Chapek la semaine dernière. “Je pense qu’il était facile de dire que nous sommes probablement la meilleure valeur en matière de streaming. Depuis ce lancement initial, nous avons continué à investir généreusement dans notre contenu. Nous pensons que parce que l’augmentation de l’investissement au cours des deux derniers et- un an et demi par rapport à un très bon prix que nous avons beaucoup de place sur le rapport qualité-prix.”