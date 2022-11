Le PDG de Disney, Bob Iger, prévoit une restructuration, le loyaliste de Chapek, Kareem Daniel, partira

Daniel a des liens étroits avec Chapek, qui a embauché Daniel comme stagiaire alors qu’il travaillait à l’obtention de son MBA à Stanford.

Les deux avaient travaillé en étroite collaboration lorsque Chapek était à la tête du groupe des parcs, des expériences et des produits de consommation, et Daniel était à la tête du programme Imagineering, les concepteurs de parcs à thème de Disney.

Daniel avait travaillé dans plusieurs divisions de Disney pendant son mandat. Il était vice-président de la stratégie de distribution chez Walt Disney Studios lorsque Disney a conclu son acquisition pour acheter Marvel Studios pour environ 4 milliards de dollars en 2009. Il faisait également partie de l’équipe qui a acheté Lucasfilm en 2012 pour 4,05 milliards de dollars.

Marvel et Star Wars allaient devenir des pièces maîtresses de la stratégie de Disney, notamment en matière de streaming, ces dernières années.

Daniel, qui était chez Disney depuis plus d’une décennie, a atteint son dernier perchoir en tant que responsable des médias et du divertissement, lorsque Chapek a réorganisé Disney en 2020 et que l’ancien PDG s’est rapidement entouré du personnel des parcs et a accéléré la poussée de l’entreprise vers le streaming.

Dans son dernier rôle, Daniel a supervisé tous les services de streaming de Disney, à savoir Disney +, ainsi que les réseaux et studios de télévision nationaux.

Lisez le mémo d’Iger :

Chers employés DMED,

Alors que nous entamons le travail de transformation dont je vous ai parlé dans mon courriel d’hier soir, je veux commencer par offrir ma sincère appréciation et ma gratitude à chacun d’entre vous.

Au cours des prochaines semaines, nous commencerons à mettre en œuvre des changements organisationnels et opérationnels au sein de l’entreprise. J’ai l’intention de restructurer les choses d’une manière qui honore et respecte la créativité en tant que cœur et âme de qui nous sommes. Comme vous le savez, c’est une période de changements et de défis énormes dans notre industrie, et notre travail se concentrera également sur la création d’une structure plus efficace et plus rentable.

J’ai demandé à Dana Walden, Alan Bergman, Jimmy Pitaro et Christine McCarthy de travailler ensemble sur la conception d’une nouvelle structure qui remet plus de prise de décision entre les mains de nos équipes créatives et rationalise les coûts, et cela nécessitera une réorganisation de Disney Media & Entertainment Distribution. En conséquence, Kareem Daniel quittera l’entreprise, et j’espère que vous vous joindrez tous à moi pour le remercier pour ses nombreuses années de service à Disney.

Notre objectif est de mettre en place la nouvelle structure dans les mois à venir. Sans aucun doute, des éléments de DMED resteront, mais je crois fondamentalement que la narration est ce qui alimente cette entreprise, et elle appartient au centre de la façon dont nous organisons nos activités.

C’est un moment de grand changement et d’opportunité pour notre entreprise alors que nous entamons notre deuxième siècle, et je suis très fier de diriger à nouveau cette équipe. Je ne saurais trop le dire : je suis extrêmement reconnaissant pour le travail formidable que vous accomplissez chaque jour et pour votre engagement à maintenir le niveau d’excellence pour lequel Disney a toujours été reconnu.

Je sais que le changement peut être déstabilisant, mais il est également nécessaire et même énergisant, et je demande donc votre patience pendant que nous élaborons une feuille de route pour cette restructuration. Plus d’informations seront partagées au cours des prochaines semaines. Jusqu’à ce qu’une nouvelle structure soit mise en place, nous continuerons à fonctionner sous notre structure existante. En attendant, j’espère que vous passerez tous de merveilleuses vacances de Thanksgiving et je vous remercie encore pour tout ce que vous faites.

Bob