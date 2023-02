Le PDG de Disney, Bob Iger, dit qu’il préfère ne rester que deux ans

Disney Le PDG Bob Iger est apparu jeudi sur “Squawk on the Street” de CNBC après l’annonce par l’entreprise qu’elle supprimerait 7 000 emplois et réduirait 5,5 milliards de dollars de coûts dans le cadre d’une réorganisation plus large.

Iger, qui est revenu à la barre de Disney en novembre, a déclaré jeudi qu’il n’avait pas l’intention de rester plus de deux ans à son poste.

“Eh bien, mon plan est de rester ici pendant deux ans, c’est ce que dit mon contrat, c’était mon accord avec le conseil d’administration, et c’est ma préférence”, a déclaré Iger.

Iger a reconnu qu’il avait beaucoup à faire pendant sa courte période, en plus d’aider le conseil à “réussir la succession”. Le conseil a évincé Bob Chapek l’année dernière. Il était le successeur trié sur le volet d’Iger.

En tête de liste se trouve la stratégie de streaming de Disney et la rentabilité de l’entreprise, a déclaré Iger jeudi. Il a appelé le streaming “l’avenir”.

Disney a annoncé cette semaine que dans le cadre de ses mesures de réduction des coûts, il réduirait de 3 milliards de dollars les coûts de contenu. La société a également déclaré que, comme elle se concentrera sur la rentabilité de son activité de streaming d’ici la fin de 2024, elle ne donnerait plus d’indications sur son nombre d’abonnés et se concentrerait plutôt sur les revenus.

“Nous avons peut-être été intoxiqués par notre propre sous-croissance”, a déclaré Iger jeudi, notant le prix bas de 6,99 $ avec lequel Disney + est entré sur le marché.

Jeudi, Iger a déclaré que la société disposait d’un “effet de levier sur les prix” pour sa stratégie de streaming.

Disney a annoncé cette semaine que son activité de vente directe aux consommateurs avait de nouveau enregistré une perte d’exploitation au cours de son dernier trimestre.

Les dirigeants des médias ont commencé à augmenter le coût des services de streaming dans le but d’augmenter les bénéfices. La récente hausse des prix de Disney a probablement entraîné la perte d’environ 2,4 millions de clients Disney+ au cours du trimestre.

Les actions de Disney ont augmenté dans les échanges avant commercialisation après l’annonce de mercredi et le rapport sur les résultats de la société.

