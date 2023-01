Le PDG de Disney, Bob Iger, dit aux employés de retourner au bureau quatre jours par semaine

Disney Le PDG Bob Iger a déclaré lundi aux employés hybrides qu’ils devaient retourner au siège social quatre jours par semaine à partir du 1er mars, selon un e-mail obtenu par CNBC.

Dans l’e-mail, Iger a souligné l’importance de la collaboration en personne.

“Alors que je rencontrais des équipes de toute l’entreprise au cours des derniers mois, cela m’a rappelé l’énorme valeur d’être avec les personnes avec lesquelles vous travaillez”, a écrit Iger. “Comme vous m’avez entendu le dire à plusieurs reprises, la créativité est le cœur et l’âme de qui nous sommes et de ce que nous faisons chez Disney. Et dans une entreprise créative comme la nôtre, rien ne peut remplacer la capacité de se connecter, d’observer et de créer avec des pairs. qui vient du fait d’être physiquement ensemble, ni la possibilité de se développer professionnellement en apprenant des leaders et des mentors.”

Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont opté pour des modèles de travail à domicile ou hybrides qui ont réduit au minimum les grands rassemblements de personnes, et donc la propagation de Covid. Alors que les taux de vaccination augmentaient et que les cas et les taux d’hospitalisation diminuaient, des entreprises comme Disney ont cherché à ramener le personnel dans les bureaux et à revenir à un environnement de travail pré-pandémique plus normalisé.

La stipulation de quatre jours par semaine d’Iger est relativement stricte par rapport à d’autres grandes entreprises, qui ont opté pour deux ou trois jours de présence obligatoires pour les employés hybrides. Les employés mandatés par Apple retournent au travail trois jours par semaine en septembre. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui a dormi dans les installations de son entreprise en signe d’engagement, a ordonné à presque tous les employés de Twitter de retourner au bureau cinq jours par semaine en novembre.

La nouvelle politique de Disney intervient moins de deux mois après son retour à la tête de l’entreprise, promettant un mandat de deux ans qui relancerait la croissance de l’entreprise et développerait un successeur pour le remplacer.

Le retour d’Iger en novembre est intervenu quelques jours après que l’ancien PDG Bob Chapek a déclaré qu’il prévoyait de réduire les coûts de l’entreprise, qui avait été grevée par l’augmentation des coûts de son service de streaming, Disney +. Le retour d’Iger intervient également alors que les sociétés de médias traditionnelles sont confrontées à un paysage en évolution rapide, alors que les dollars publicitaires se tarissent et que les consommateurs coupent de plus en plus leurs abonnements au câble au profit du streaming.

Iger prévoit de réorganiser la division Media & Entertainment Distribution de Disney, qui supervise le contenu et la distribution de l’entreprise. Il a maintenu un gel des embauches mis en place par Chapek tout en modifiant la structure organisationnelle de l’entreprise pour redonner des pouvoirs budgétaires à ceux qui sélectionnent des projets créatifs.

Disney les actions ont chuté d’environ 40 % au cours de la dernière année. La société a une valorisation boursière d’environ 174 milliards de dollars.

