Trouver un équilibre clair entre votre vie personnelle et professionnelle est très important pour votre bien-être. Cependant, pendant la pandémie de COVID-19, nous avons été confrontés à un nouveau défi dans ce domaine. La distinction claire entre les espaces personnels et professionnels s’est estompée au fur et à mesure que nous sommes passés au travail depuis l’installation à domicile. Alors que cela a commencé comme un changement positif et nous a donné le confort de travailler à partir d’un espace sûr pendant la pandémie, les choses sont vite devenues difficiles. Les gens se sont plaints que la charge de travail dans la configuration de la FMH était surchargée et que cela avait des conséquences néfastes sur leur bien-être mental.

Ce changement n’a pas non plus été facile pour les entreprises, car elles ont du mal à trouver des moyens de maintenir un équilibre de la charge de travail. Dans le but d’aider ses employés à trouver un équilibre et une distinction entre la vie professionnelle et la vie professionnelle, la société de services financiers Zerodha a décidé de mettre fin à ses discussions liées au travail après 18 heures et les jours fériés. Le PDG de Zerodha, Nithin Kamath, a publié un tweet indiquant la décision prise par l’entreprise. Il espère que cette décision réduira la charge de travail des employés et les aidera à ne pas se sentir «épuisés» et «grisés».

Dans son fil de tweet, Kamath a également souligné que le multitâche « fait mal » pourrait même endommager le cerveau, raison pour laquelle ils ont pris cette décision de réduire la charge.

Chez Zerodha, nous venons de tuer tous les chats liés au travail après 18 heures et les jours fériés. En essayant également d’obtenir autant de conversations asynchrones, en les déplaçant du chat vers notre instance interne de @discours. Curieux de voir si cela aide à réduire la sensation de brûlure et de friture cérébrale. 1/2 – Nithin Kamath (@ Nithin0dha) 6 mai 2021

La décision de Kamath a été accueillie avec satisfaction par les internautes qui ont exhorté d’autres entreprises à s’inspirer de cette décision et à réfléchir à des mesures similaires pour réduire la charge de travail et le stress des employés. Découvrez quelques-unes des réactions au tweet de Kamath.

Grande initiative… BANQUES PRIVÉES… VOIR ET APPRENDRE…. J’ai fait partie de la culture bancaire dans l’une des principales banques du secteur privé et la culture est pour le moins épouvantable. https://t.co/4bLugW1hEk– Ankit Mishra (@ AnkitMi58041123) 8 mai 2021

C’est bien de voir comment différentes entreprises adoptent différentes approches. Il y a quelques jours, il y avait un e-mail dans l’entreprise pour laquelle je travaille nous demandant (employés basés en Inde) de refuser les réunions, pendant les deux premières semaines de mai, qui ne sont pas essentielles ou importantes pour la continuité des activités. https://t.co/7JPpgAdrAb– unmanagedbean (@unmanagedbean) 7 mai 2021

Beaucoup pensent que même dans le monde post-pandémique, il faudra du temps pour que le monde recommence à travailler pleinement à partir du bureau. De nombreuses entreprises, dont Google et Microsoft, ont déclaré qu’elles passeraient bientôt à une configuration hybride qui impliquera que certains employés se rendent dans les bureaux tandis que d’autres travailleront à domicile.

