Le PDG de Denny dit que l’embauche de travailleurs a été un défi – mais les salaires ne sont pas une « barrière »

Le PDG de Denny, John Miller, a déclaré jeudi à CNBC que la chaîne de restaurants avait du mal à pourvoir les postes vacants, mais les problèmes de rémunération n’ont pas été ce qui a éloigné les travailleurs potentiels pendant la réouverture économique.

« Je pense que le salaire de départ pour une marque comme Denny’s n’est vraiment pas le défi », a déclaré Miller sur « Power Lunch », tout en reconnaissant qu’il est plus élevé qu’avant la pandémie de coronavirus.

« Ce n’est pas vraiment un obstacle à la dotation en personnel. … Il s’agit plutôt de renforcer la confiance des gens pour retourner au travail », a-t-il ajouté.

Les entreprises de divers secteurs, des restaurants au camionnage, ont signalé des difficultés à embaucher des travailleurs, car l’activité économique reprend après plus d’un an de perturbations liées à la crise de Covid. Il y a plus de 9 millions d’offres d’emploi aux États-Unis, selon les chiffres du département du Travail publiés plus tôt ce mois-ci.

D’autres informations sur la situation de l’emploi devraient arriver vendredi matin, lorsque le département du Travail publiera le rapport sur l’emploi de juin. Dans le rapport de mai, le taux de chômage américain s’élevait à 5,8 %.

De multiples facteurs ont été cités pour les problèmes d’embauche, notamment les problèmes de santé et de sécurité dus au coronavirus et le manque de services de garde d’enfants fiables. Certains pensent également que les allocations de chômage améliorées de l’ère Covid ont dissuadé certains travailleurs licenciés, en particulier dans les industries à bas salaires, de retourner sur le marché du travail.

Les entreprises ont réagi de diverses manières, certaines augmentant leur salaire minimum et offrant des primes de signature en espèces.

Denny est au milieu de ses propres efforts de recrutement, un voyage à travers le pays qu’il a surnommé « Tour de location de restaurants américains. »

Denny’s cherche à embaucher 20 000 employés pour ses restaurants corporatifs et franchisés. À l’aide du camion de cuisine mobile de 53 pieds de l’entreprise, la tournée a commencé lundi à Saint-Louis et se termine vendredi dans la banlieue de Los Angeles, Arcadia. Denny’s offre une assistance pour les demandes sur place et un petit-déjeuner gratuit pour ceux qui en font la demande.

Quels que soient les obstacles rencontrés pour pourvoir les postes vacants, Miller a déclaré qu’il s’attend à ce que les pénuries de personnel s’atténuent dans les semaines à venir. « Cela prend une minute pour se détendre et se remettre sur les rails », a-t-il déclaré, ajoutant: « Nous pensons qu’ils sont temporaires et s’atténuent avec le temps. »