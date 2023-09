Le PDG de Delta déclare que le transporteur est allé « trop loin » dans les modifications apportées à SkyMiles et promet des modifications après la réaction des voyageurs fréquents

Avion Boeing 717-200 de Delta Air Lines vu lors de l’atterrissage en approche finale à l’aéroport international JFK John F. Kennedy de New York, New York, États-Unis.

Delta Airlines Le PDG Ed Bastian a déclaré que la compagnie aérienne apporterait des « modifications » à son programme de fidélité dans les prochaines semaines après qu’une refonte récemment annoncée qui rendrait plus coûteuse pour de nombreux voyageurs l’obtention du statut d’élite et l’accès aux salons d’aéroport a rencontré une réaction négative de la part des clients. .

« Il ne fait aucun doute que nous sommes probablement allés trop loin », a déclaré Bastian au Rotary Club d’Atlanta lundi.

Les modifications du programme, dévoilées par Delta plus tôt ce mois-ci, récompenseraient les clients avec un statut d’élite en fonction du montant qu’ils ont dépensé, un modèle similaire à celui de Compagnies aériennes américaines et réduire l’accès aux salons Sky Club populaires de l’aéroport Delta pour de nombreuses personnes American Express titulaires de cartes.

JetBlue Airways a tenté de capitaliser sur la colère de certains clients face aux changements apportés par Delta en proposant une correspondance avec le statut de voyageur fréquent, en déclarant « nous vous avons facilité la tâche pour vous familiariser avec un nouveau programme de fidélité et voir où il va ».

Delta est aux prises avec une augmentation du nombre de voyageurs d’élite, soutenue par les dépenses pandémiques et post-pandémiques, et des essaims de voyageurs essayant d’entrer dans ses salons, entraînant de longues files d’attente pour de nombreux clients. La compagnie aérienne et ses concurrents, notamment américains et Uni se sont précipités pour construire de plus grands salons d’aéroport pour répondre aux besoins d’un nombre croissant de gros dépensiers.

Bastian a déclaré que la compagnie aérienne annoncerait les modifications mises à jour du programme dans les semaines à venir. Un porte-parole de Delta a refusé de commenter davantage les changements.

« Honnêtement, nous en sommes arrivés au point où la demande pour nos produits et services haut de gamme dépasse de loin notre capacité à les servir efficacement en termes de nos actifs », a déclaré Bastian.

Il a déclaré qu’à cause de Covid, la compagnie aérienne a doublé le nombre de membres ayant le statut Diamond Medallion.

David Neeleman, PDG de Breeze Airways et fondateur de JetBlue, a déclaré mercredi à CNBC qu’il avait le statut Delta Medallion et qu’il essayait d’utiliser les salons d’aéroport de Delta mais que parfois « il y a une grosse file d’attente et ça n’en vaut pas la peine ».

Delta a annoncé l’année dernière plusieurs changements pour lutter contre la surpopulation dans les clubs, comme interdire aux employés de les utiliser lorsqu’ils volent en attente avec des privilèges de voyage d’entreprise, même s’ils disposaient de cartes de crédit éligibles. Le transporteur basé à Atlanta a également augmenté les prix des adhésions au club pour ses clients réguliers.