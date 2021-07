Le PDG de Delta déclare que la variante delta Covid n’a eu aucun impact sur les réservations

La propagation de la variante delta hautement transmissible de Covid-19 n’a pas nui aux réservations de Delta Air Lines, a déclaré mercredi le PDG Ed Bastian.

« Nous n’avons vu aucun impact de la variante », a déclaré Bastian dans une interview avec « Squawk Box » de CNBC, peu de temps après avoir signalé des revenus trimestriels meilleurs que prévu.

D’autres PDG de compagnies aériennes, dont ceux d’American Airlines et de United Airlines, ont également déclaré que les réservations de loisirs domestiques avaient récemment rebondi aux niveaux de 2019 et que les voyages d’affaires se redressaient également, bien que beaucoup plus lentement.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré la semaine dernière que la variante delta covid est devenue la souche dominante aux États-Unis au début du mois, suscitant des inquiétudes quant à sa propagation rapide, en particulier chez les non vaccinés.

Mais les voyages d’été et les réservations de voyages futurs restent forts. Les voyages d’agrément intérieurs sont à des niveaux « sinon au-delà » observés pour la dernière fois en 2019, avant la pandémie, a déclaré Bastian.

« Alors que la nouvelle de la variante se répand, nous n’avons constaté aucun ralentissement », a déclaré Bastian, citant des réservations 60 à 90 jours à l’avance. « Nous apprenons à vivre avec ça. »

Bastian a ajouté que les 72% des employés de Delta sont vaccinés et qu’une « grande majorité » des clients interrogés disent qu’ils ont également été vaccinés.