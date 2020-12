Le PDG de Deliveroo, Will Shu.

LONDRES – La pandémie de coronavirus a accéléré l’adoption des applications de livraison de nourriture en ligne de deux à trois ans, selon le directeur général de l’application à emporter Deliveroo.

« Notre analyse initiale suggère que Covid-19 a accéléré l’adoption par les consommateurs de ces services de livraison d’environ deux à trois ans », a déclaré Will Shu de Deliveroo lors de la conférence technique du Web Summit jeudi.

«Nous avons vu cette incroyable augmentation du nombre de nouveaux clients rejoignant la plate-forme. Nous avons également vu nos clients existants chercher à commander plus souvent, également commander plus fréquemment pour la famille, nous avons vu la taille moyenne des paniers augmenter et commander une gamme de produits plus large.

Basée à Londres, Deliveroo est déficitaire depuis plusieurs années, mais l’activité de la société s’est développée pendant la pandémie, a déclaré Shu, ajoutant qu’elle était rentable au niveau opérationnel au cours des six derniers mois.

Shu a déclaré que l’augmentation des livraisons d’épicerie avait été la « principale innovation » de l’entreprise pendant la pandémie, cette partie de l’entreprise représentant désormais 10% des revenus de Deliveroo au Royaume-Uni. Cette fonctionnalité permet aux clients d’obtenir des articles dans des supermarchés comme Waitrose, Co-op, Aldi, Carrefour et Casino.

L’année prochaine, Deliveroo prévoit d’investir de manière agressive dans l’expansion de son réseau mondial de cuisines sombres, qu’il appelle Editions.

Ces cuisines sombres se trouvent généralement dans des conteneurs d’expédition ou des entrepôts sur des sites industriels et permettent aux restaurants de vendre leur nourriture dans des zones où ils n’ont pas de présence physique. Deliveroo possède actuellement environ sites d’édition dans le monde entier.

« Mon pari était que cela allait être l’avenir de la livraison de nourriture », a déclaré Shu en référence aux cuisines sombres, ajoutant qu’elles « ont évolué d’un jeu d’expansion agréable pour les restaurants à un élément vraiment fondamental des restaurants » stratégie. »

Fondée en 2013 par Shu et Greg Orlowski, Deliveroo utilise un réseau de 80 000 coursiers indépendants pour livrer de la nourriture de plus de 100 000 restaurants aux domiciles et bureaux des gens.

Les propriétaires de restaurants ont déclaré à CNBC en mai qu’ils estimaient que Deliveroo prenait trop de commission sur chaque commande. À l’époque, un porte-parole de Deliveroo a déclaré: «Nous sommes ici pour livrer aux restaurants qui souhaitent continuer à offrir leur nourriture incroyable aux familles à la maison pendant cette période difficile. Nous travaillons avec les restaurants pour optimiser leurs opérations de livraison, et nous sommes faire tout notre possible pour que les gens aient toujours accès à la nourriture dont ils ont besoin et dont ils ont besoin. «

Les livreurs de nourriture ont également déjà critiqué l’entreprise pour ses bas salaires. Deliveroo a déclaré en avril qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour aider les motocyclistes à traverser la pandémie, les coureurs gagnant en moyenne plus que le salaire minimum national.

Le concurrent UberEats a été soutenu par Amazon dans le cadre d’un cycle de financement de 575 millions de dollars en mai 2019 et Amazon détient désormais 16% de la société, qui est évaluée à bien plus de 2 milliards de dollars. L’investissement d’Amazon a été approuvé par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) en août.

Après une reprise du marché de la livraison de produits alimentaires, les régulateurs se sont alors concentrés sur la question de savoir si la transaction entraverait la concurrence dans les restaurants et la livraison de produits alimentaires en ligne.

Des rapports suggèrent que la société envisage de procéder à une offre publique initiale en 2021.