Le PDG de Daraz, propriété d’Alibaba, donne des conseils pour bâtir une entreprise prospère

“L’idée a toujours été de construire quelque chose qui s’inspire d’Amazon et d’Alibaba, où vous avez trois éléments. Un marché de commerce électronique, une logistique et une infrastructure de paiement.”

Mikkelsen a également déménagé au Pakistan, où il a vécu pendant trois ans et a passé une grande partie de son temps à voyager dans les zones rurales pour comprendre les gens, leur culture et leurs besoins.

“J’ai commencé à regarder l’Asie du Sud et j’ai réalisé que c’était une partie importante du monde et qu’il n’y avait pas de commerce électronique à cette époque. Il y a un demi-milliard de personnes – c’est une opportunité assez importante qui est souvent négligée.”

“Mais ce que je pratique vraiment beaucoup, c’est simplement de ralentir les choses, de faire une pause et de savoir que tout va aussi bien que possible [even] quand tout le monde pense que nous avons fini.”

“Notre modèle d’entreprise ne sera jamais terminé. Nous devons continuer à optimiser et à changer pour les externalités des marchés et les nouvelles tendances.”

a déclaré Bjarke Mikkelsen, PDG et fondateur de Daraz.

“Cette année, nous réaliserons probablement environ un milliard de dollars en volume brut de marchandises… nous ralentissons un peu pour nous concentrer sur l’intégration des bons clients et sur la création de propositions de valeur client pour chacun des [business] catégories.”

Pour l’instant, cependant, Mikkelsen se contente du sens du but qu’il a trouvé, dont “il ne manque pas”.

“Nous avons plus de 40 millions de clients actifs sur l’application chaque mois, et nous avons plus de 100 000 vendeurs sur notre plateforme où nous créons vraiment des opportunités et améliorons la vie”, a-t-il ajouté.