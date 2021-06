Le PDG de crypto utilise la moyenne des coûts en dollars pour acheter du bitcoin

Mais malgré la volatilité de la pièce, certains investisseurs ont continué à augmenter régulièrement leurs avoirs. Cela inclut Adam Traidman, PDG et co-fondateur de BRD , un portefeuille crypto populaire avec plus de 7 millions d’utilisateurs. Traidman est un vétéran des fluctuations massives des prix du bitcoin, c’est pourquoi il n’essaie pas de chronométrer le marché.

« Les investisseurs occasionnels ont tendance à acheter dans le cycle de battage médiatique et à vendre lorsque les pertes deviennent une réalité », a déclaré Traidman à CNBC Make It. « C’est une pensée folle et illogique, mais cela arrive tout le temps. Pourquoi les gens achèteraient-ils haut et vendraient-ils bas ? Eh bien, ils ne le veulent pas, mais ils vendent par peur. »

Bien que la moyenne des coûts en dollars soit généralement utilisée pour des investissements plus traditionnels, comme les actions et les fonds indiciels, il est logique de l’appliquer également à la cryptographie. Tout au long de sa durée de vie de plus de 10 ans, le bitcoin a vu plusieurs rallyes de prix massifs suivis de fortes baisses. Chaque baisse, cependant, a laissé le prix plancher du bitcoin plus élevé qu’il ne l’était avant le rallye.

« Avant cette montée en puissance, nous examinions les prix du bitcoin qui étaient de 8 000 $, 9 000 $, 10 000 $ », a déclaré Traidman. « Maintenant, nous sommes contrariés quand c’est trois fois plus élevé que cela. »