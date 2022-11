Le PDG de Crypto.com dit qu’il prouvera que les opposants ont tort au milieu des craintes de contagion FTX

FTX a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 vendredi après que des inquiétudes concernant la santé financière de l’entreprise aient entraîné une course à la bourse et une chute de la valeur de son jeton FTT natif. FTX a tenté de conclure un accord à acquérir par Binance, le plus grand lieu de négociation d’actifs numériques, mais cela s’est effondré après que Binance s’est retirée en citant des informations faisant état de fonds de clients mal gérés et d’enquêtes présumées du gouvernement américain sur FTX.

Ses commentaires interviennent après la révélation dimanche que Crypto.com a envoyé par erreur 400 millions de dollars de la crypto-monnaie éther à Gate.io, un autre échange de crypto, en octobre, un accident qui a fait craindre que les fonds des utilisateurs de Crypto.com ne soient en danger.

Crypto.com et Gate.io ont déclaré avoir été envoyés par erreur et ont été rapidement renvoyés à Crypto.com une fois l’erreur identifiée. Marszalek a tweeté dimanche que l’entreprise avait l’intention d’envoyer les fonds vers son “portefeuille froid” – c’est-à-dire un portefeuille de crypto-monnaie hors ligne – mais a plutôt été déplacé vers un compte d’entreprise sur liste blanche avec Gate.io. Dans sa propre déclaration, Gate.io a déclaré que les transactions étaient le résultat d’un “transfert d’erreur d’opération” et que tous les actifs ont depuis été restitués à Crypto.com.

“Dans ce cas particulier, l’adresse sur liste blanche appartenait à l’un de nos comptes d’entreprise dans un échange tiers au lieu de notre portefeuille froid”, a-t-il ajouté. “Nous avons depuis renforcé notre processus et nos systèmes pour mieux gérer ces transferts internes.”

Cela n’a toutefois pas apaisé les inquiétudes des investisseurs, les commerçants spéculant que Crypto.com pourrait être confronté à ses propres problèmes de liquidité et puiser dans les fonds des clients après l’effondrement de FTX. Marszalek a repoussé les affirmations selon lesquelles il détournait les fonds des utilisateurs lundi, déclarant dans l’AMA que “nous n’échangeons pas les actifs des clients”.

“Nous allons simplement continuer nos affaires comme d’habitude, et nous prouverons à tous les opposants – et il y en a beaucoup en ce moment sur Twitter ces derniers jours – nous leur prouverons tous qu’ils ont tort avec nos actions”, a déclaré Marszalek. .

“Nous continuerons à fonctionner comme nous l’avons toujours fait pour continuer à être un endroit sûr et sécurisé où tout le monde peut accéder à la cryptographie.”

L’analyse des données publiques de la blockchain partagées avec CNBC par la société de données Argus montre que, de 19 h HE samedi à 6 h 30 HE lundi, 68 millions de dollars nets en éther et 120 millions de dollars en autres jetons ont été retirés de Crypto.com par ses utilisateurs. Au cours de la même période, Crypto.com a ajouté 62 millions de dollars en éther et 140 millions de dollars d’autres actifs numériques pour faire face aux retraits, selon Argus.

“À son crédit, Crypto.com continue de disposer des fonds nécessaires pour faire face à ces retraits, ce qui donne encore plus de crédit aux affirmations de son PDG selon lesquelles leurs actifs sont soutenus 1: 1”, a déclaré Owen Rapaport, co-fondateur et PDG d’Argus, à CNBC par e-mail. .

Crypto.com est l’un des nombreux échanges qui se sont engagés à fournir une ventilation des réserves qui soutiennent les actifs des clients pour rassurer les utilisateurs après la faillite de FTX.

Marszalek a déclaré qu’il s’attend à ce que Crypto.com publie une “preuve de réserves” auditée dans les 30 prochains jours. Il a dit qu’il comprenait le souhait des utilisateurs de voir l’audit publié plus tôt, mais que les cabinets d’audit “ne fonctionnent pas à la vitesse de la cryptographie”.

“L’objectif de l’audit est de vérifier de manière indépendante que chaque pièce sur la plate-forme correspond à nos réserves”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, une preuve de réserves non auditée gérée par la société d’analyse de blockchain Nansen a montré que Crypto.com détenait 20% de ses actifs en shiba inu, un soi-disant “meme token”. Interrogé sur ce lundi, Marszalek a déclaré que ce n’était que le reflet des actifs que les clients de Crypto.com achetaient.

“Nous stockons tout ce que nos clients achètent et il se trouve que l’année dernière, le doge et le shib étaient deux pièces de monnaie extrêmement populaires”, a-t-il déclaré. “Tant que nos utilisateurs le conserveront, nous le conserverons. Nous n’avons aucun contrôle sur ce que vous achetez.”

Il a ajouté que Crypto.com n’avait jamais utilisé son jeton CRO comme garantie pour des prêts de son histoire. Une source a déclaré à CNBC précédemment qu’Alameda de Bankman-Fried empruntait à FTX et utilisait le jeton FTT de la bourse pour soutenir ces prêts.

Marszalek a admis que Crypto.com avait transféré 1 milliard de dollars à FTX sur un an, mais que cela visait à “couvrir” les commandes des clients. Crypto.com “n’avait qu’une exposition inférieure à 10 millions de dollars lorsque FTX a fermé”, a-t-il ajouté.

“La façon dont fonctionne la partie courtage de notre entreprise est que, chaque fois qu’un client passe une commande d’achat ou de vente, nous avons plusieurs lieux où nous pouvons couvrir cette commande et nous choisissons le plus rentable avec [the] la meilleure liquidité, le coût le plus bas afin que nous puissions répercuter ces économies sur nos clients », Crypto.com», a déclaré le PDG.

“Cela signifie que nous ne prenons aucun risque de marché, nous sommes toujours neutres sur le marché. Mais cela signifie également qu’il doit y avoir des flux de fonds entre notre site et d’autres sites de l’industrie et FTX en faisait partie.”

Crypto.com compte 70 millions d’utilisateurs dans le monde et a réalisé des revenus de 1 milliard de dollars par an en 2021 et 2022, selon Marszalek. La société a fait la une des journaux en 2021 pour certains méga accords de marketing, notamment le changement de marque du stade sportif du Staples Center en Crypto.com Arena et une publicité mettant en vedette l’acteur célèbre Matt Damon.

