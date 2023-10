Le PDG de Costco, Craig Jelinek, démissionnera le 1er janvier ; Le COO Ron Vachris prendra la relève

Costco Le PDG de longue date, Craig Jelinek, quitte l’entreprise, après la vague de croissance alimentée par la pandémie et l’inflation du club-entrepôt.

La société a annoncé mercredi que Ron Vachris, le directeur de l’exploitation de la société, lui succéderait. Le changement entrera en vigueur le 1er janvier.

Dans un communiqué de presse, Costco a déclaré que les deux dirigeants avaient travaillé ensemble au cours des deux dernières années. Il décrit cette décision comme « le point culminant d’un plan de succession de longue date ».

Les actions sont restées stables après les nouvelles après les heures d’ouverture. Depuis le début de l’année, les actions de la société ont grimpé de 26 %, surperformant à la fois les gains du S&P 500 et de la plupart des autres détaillants cotés en bourse.

Costco a bénéficié de la croissance des ventes, en particulier de la part des clients qui ont rempli leur garde-manger et cuisiné davantage pendant la pandémie et, plus récemment, ont cherché à se soulager des prix gonflés des produits d’épicerie et de l’essence. Clubs-entrepôts, y compris rivaux Walmart Le Sam’s Club, propriété de Sam’s Club, a également bénéficié du déménagement des millennials vers les banlieues.

Au cours de l’année écoulée, les ventes du détaillant ont largement résisté, même si l’on a constaté un recul dans certaines catégories discrétionnaires comme les bijoux et l’électronique. Au cours du dernier trimestre fiscal, qui s’est terminé début septembre, les acheteurs ont visité davantage mais ont dépensé moins.

Le montant moyen des transactions de Costco au cours du trimestre a chuté de près de 4,5 % aux États-Unis, alors même que le trafic a augmenté de 5 % sur une base annuelle.

Vachris, le nouveau PDG, a commencé sa carrière chez Costco en tant que conducteur de chariot élévateur. Il travaille dans l’entreprise depuis plus de 40 ans.

Jelinek est à la tête du club-entrepôt depuis janvier 2012. Il restera chez Costco jusqu’en avril dans un rôle consultatif. Il prévoit également de rester membre du conseil d’administration, a indiqué la société.

Par ailleurs, la société a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait approuvé un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires de Costco de 1,02 $ par action, qui sera payé à la mi-novembre.