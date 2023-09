Le PDG de Costco affirme que de plus en plus de jeunes adhèrent

Costco Le PDG Craig Jelinek a déclaré mercredi à Jim Cramer de CNBC que son entreprise attirait davantage de jeunes parmi ses membres.

« Nous voyons de plus en plus de jeunes s’inscrire, c’est certain », a déclaré Jelinek. « Ce que l’on ne voit pas, ce sont leurs achats. Ils augmentent légèrement à mesure qu’ils deviennent membres plus longs, mais au départ, le pouvoir d’achat de la jeune génération par rapport à celui des baby-boomers ou des [Generation] X est un peu différent dans ce qu’ils achètent. »

Costco est unique pour la plupart des détaillants en raison de son modèle d’adhésion. Les clients doivent souscrire à un abonnement, ce qui peut coût soit 120 $ ou 60 $ par an – pour entrer dans le magasin et acheter des articles.

Jelinek a déclaré que les jeunes – dont certains n’ont peut-être pas fondé leur propre famille – achètent peut-être moins de marchandises que les générations plus âgées. Mais il a souligné que Costco n’est pas une « maison de marge » mais une « maison de volume ».

« Notre concept a toujours été de vendre des marchandises au prix le plus bas possible, de déterminer dans quelle mesure vous pouvez baisser le prix, et non comment vous pouvez réaliser plus de marge », a-t-il déclaré. « Et c’est ainsi que nous gérons notre entreprise. »

Jelinek a également évoqué l’un des produits les plus récents du géant de l’entreposage de détail, les lingots d’or. Il a déclaré que ces barres coûtent 2 000 dollars et qu’elles se vendent très rapidement sur le site Web de l’entreprise en raison de leur valeur. Selon Jelinek, Costco prend moins de 1 % de majoration sur l’or et le produit attire davantage d’acheteurs vers le site Web.