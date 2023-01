Le PDG de Constellation Brands laisse entendre qu’un rachat d’actions pourrait être à l’horizon

Constellation Brands (STZ) pourrait potentiellement mettre en œuvre un programme de rachat d’actions, a déclaré jeudi le PDG Bill Newlands – une décision que nous accueillerions favorablement en tant qu’actionnaires du fabricant de boissons alcoolisées. Les commentaires de Newlands ont suivi la publication par Constellation de résultats mitigés pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 plus tôt dans la journée, faisant chuter le cours des actions de la société. Les actions de Constellation ont clôturé de près de 10 %, s’établissant à 208,68 $ chacune. Lors d’une interview avec Jim Cramer sur “Mad Money” jeudi soir, Jim a demandé à Newlands si Constellation envisagerait un rachat compte tenu de la baisse du titre. “Gros flux de trésorerie, beaucoup d’opportunités de faire beaucoup de choses avec cet argent à 208 $, peut-être que la meilleure chose à faire avec cet argent est d’acheter des actions”, a insisté Jim. Pour sa part, Newlands a répondu: “Nous avons déjà une approbation supplémentaire de notre conseil d’administration pour racheter des actions. Et je pense qu’à ce prix, il serait idiot de ne pas faire exactement cela.” Pourtant, Newlands a qualifié les mouvements du marché de jeudi de “réaction excessive totale”. Bien que le Club ait été déçu par les résultats médiocres de Constellation et la révision à la baisse des prévisions pour l’ensemble de l’année, nous considérons la chute du titre comme une opportunité d’achat . Et nous restons ravis que Constellation continue de voir une forte demande pour ses offres de bières de spécialité haut de gamme. Nous continuons également d’apprécier la société pour sa solide génération de trésorerie et sa capacité à augmenter les prix, tout en prenant simultanément des parts de marché. La croissance de Constellation, basée aux États-Unis, sur le marché de la bière a été propulsée par ses 3 marques de bière mexicaines – Modelo Especial, Corona et Pacifico. La société possède également une gamme d’autres marques d’alcool de haute qualité, notamment la vodka Svedka et le sauvignon blanc Kim Crawford. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une caisse de bière Constellation Brands Inc. Corona est posée sur une étagère dans une glacière lors d’une livraison à Ottawa, Illinois, États-Unis, le mardi 2 avril 2019. Daniel Acker| Bloomberg | Getty Images