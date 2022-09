Le PDG de Commerzbank déclare que les prêteurs sont préparés au risque de défaillance des prêts

Le directeur général de l’une des plus grandes banques allemandes, Commerzbank, a cherché à rassurer les investisseurs jeudi sur la perspective de prêts non performants cet hiver, affirmant que les banques sont bien mieux placées pour faire face aux crises précédentes.

“Les banques ont fait leurs devoirs, nous sommes tous capables, nous avons suffisamment de réserve pour aider nos clients pendant cette crise et c’est vraiment ce qui compte”, a déclaré Knof. “Par conséquent, nous sommes inquiets mais nous ne sommes pas inquiets et il n’y a aucune raison de paniquer.”

Les craintes d’une récession ont été exacerbées par la possibilité d’une pénurie de gaz en hiver en Europe. Les législateurs de la région s’efforcent de remplir les installations de stockage souterraines de gaz afin d’avoir suffisamment de carburant pour garder les maisons au chaud pendant les mois les plus froids.

La Russie – traditionnellement le plus grand fournisseur d’énergie d’Europe – a complètement interrompu les flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 au début du mois. Le gazoduc est la principale voie d’approvisionnement de l’Europe et relie la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique. Le géant public de l’énergie Gazprom a cité des problèmes techniques pour l’arrêt des approvisionnements, tandis que le Kremlin a depuis déclaré qu’il ne rouvrirait pas les robinets tant que les sanctions punitives ne seraient pas levées.