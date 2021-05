Le PDG de Comcast, Brian Roberts, voulait acquérir WarnerMedia

Comptez John Malone parmi ceux qui anticipent un éventuel rapprochement futur entre WarnerMedia-Discovery et NBCUniversal de Comcast.

Le magnat des médias milliardaire et actionnaire de contrôle de Discovery a déclaré lundi à CNBC qu’il avait déjà eu des discussions avec le PDG de Comcast, Brian Roberts, à propos de différentes combinaisons de relations d’entreprise concernant NBCUniversal. (NBCUniversal, propriété de Comcast, est la société mère de CNBC.)

« Mon commentaire à Brian était que c’est le cornichon sorti du pot », a déclaré Malone dans une interview avec David Faber de CNBC. «Si l’environnement réglementaire le permettait, plus tard, toutes sortes de relations pourraient être envisagées entre cette entreprise que nous créons et l’entreprise de Brian. Je pense qu’il existe de nombreuses opportunités pour cette découverte.[WarnerMedia] entreprise à travailler avec NBCUniversal pour développer des entreprises prospères. «

Le géant des télécommunications AT&T a annoncé le 17 mai un accord pour combiner son unité de contenu WarnerMedia avec Discovery. En vertu de cet accord, AT&T dénouera son acquisition de 85 milliards de dollars de Time Warner, qui a fermé ses portes il y a un peu moins de trois ans, et formera une nouvelle société de médias avec Discovery. L’accord créera une nouvelle entreprise, distincte d’AT & T.

Malone a dit « il n’y a aucun doute » Roberts voulait acquérir WarnerMedia, mais AT&T a estimé qu’une transaction avec Comcast aurait été problématique d’un point de vue réglementaire et compliquée en ce qui concerne la structure de propriété. On ne sait pas si Roberts aurait été prêt à abandonner le contrôle de NBCUniversal dans le cadre d’un accord – un mouvement que Malone a fait avec Discovery.

«À ce stade, en évaluant l’environnement réglementaire, l’environnement concurrentiel et les exigences de contrôle des gens, je pense qu’AT & T a jugé qu’ils étaient mieux à ce stade de l’histoire de travailler avec Discovery que d’autres partenaires potentiels», a déclaré Malone. « Je suis sûr que NBCU était dans leur esprit une alternative. »

Le PDG de Discovery, David Zaslav, qui devrait prendre la relève en tant que PDG de la société combinée, a déclaré la semaine dernière à CNBC qu’il pensait que Warner-Discovery pouvait un jour atteindre 400 millions d’abonnés au streaming dans le monde. Mais il est également possible que la société ait encore du mal à rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney pour les globes oculaires. Cela pourrait conduire à une autre transaction – potentiellement avec NBCUniversal – pour combiner le contenu et gagner une échelle internationale.

Roberts et l’ancien PDG de NBCUniversal, Steve Burke, ont eu des conversations préliminaires il y a plus de trois ans sur un service de streaming conjoint qui aurait combiné le contenu de WarnerMedia avec celui de NBCUniversal, selon des personnes proches du sujet. AT&T a rejeté cette idée à l’époque, ont déclaré les gens. Depuis lors, WarnerMedia a lancé HBO Max et Comcast a fait ses débuts paon.

Un porte-parole de Comcast a refusé de commenter les remarques de Malone.

Divulgation: Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.