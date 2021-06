Le PDG de Coldwell Banker affirme que les investisseurs qui achètent des maisons ne sont pas une force motrice

Les investisseurs institutionnels qui se précipitent pour acheter des propriétés ne sont pas la principale raison du marché immobilier américain ultra-chaud, a déclaré le PDG de Coldwell Banker Ryan Gorman a déclaré mardi à CNBC.

Dans une interview sur « The Exchange », le responsable immobilier a reconnu le potentiel des acheteurs institutionnels d’ajouter une pression supplémentaire sur les prix, alors qu’ils recherchent des couvertures potentielles contre l’inflation, par exemple.

« Aujourd’hui, cependant, c’est un très, très petit pourcentage du marché global », a déclaré Gorman, dont la société, Coldwell Banker, fait partie de Realogy Holdings Corp. « Oui, les offres en espèces sont très élevées, mais la grande majorité des offres en espèces – même dans des situations d’offres multiples – proviennent de personnes qui cherchent à occuper la maison et à devenir propriétaire de la maison comme ils le feraient pour n’importe quel autre. »

Au premier trimestre, les achats de logements des investisseurs augmenté d’une année sur l’autre pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid, selon un rapport de mai du courtier immobilier Redfin.

Gorman a déclaré qu’il s’attend à ce que les investisseurs institutionnels restent attirés par l’immobilier résidentiel, y compris les locations multifamiliales et unifamiliales.

« En termes d’impact sur l’ensemble du marché, cependant, nous parlons de points de pourcentage – de faibles chiffres à un seul chiffre à ce stade, certains marchés ayant une tendance un peu plus élevée que cela », a déclaré Gorman. C’est « quelque chose à surveiller, mais pas aussi inquiétant que cela puisse paraître ».

Le marché du logement a été l’un des éléments les plus forts de l’économie américaine pendant la pandémie, déclenché par un certain nombre de facteurs, notamment un financement abordable, un désir de plus d’espace et une flexibilité géographique accrue grâce au travail à distance.

Cet afflux de demande, associé à un manque de maisons à vendre, a fait monter les prix en flèche. En avril, les prix des maisons ont affiché un gain annuel de 14,6%, contre 13,3% le mois précédent, selon l’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller.

Certaines personnes craignent que le marché du logement ne devienne trop chaud, ce qui pourrait créer une nouvelle bulle alors que les prix montent de plus en plus haut.

Gorman a déclaré que les États-Unis ont simplement besoin de plus de maisons pour être sur le marché, car les facteurs fondamentaux qui influencent les acheteurs potentiels sont susceptibles de rester.

« Un inventaire supplémentaire est la solution à tout ce qui nous afflige en ce moment », a déclaré Gorman.

La construction de maisons neuves est « bien en retard là où nous en avons besoin », a-t-il déclaré. « Malgré la confiance élevée des constructeurs, il va continuer à prendre du retard. Il nous en manque 4 [million] à 6 millions de foyers dont nous avons besoin aujourd’hui. »