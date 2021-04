La réglementation est l’un des plus grands risques en matière de crypto-monnaie, a déclaré le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, à CNBC.

« C’est juste là-haut avec la cybersécurité », a déclaré Armstrong dans une interview avec Andrew Ross Sorkin diffusée mercredi matin. «Et surtout maintenant que Coinbase est une société ouverte, nous allons de plus en plus être surveillés de près ce que nous faisons et les gens veulent en comprendre les implications.

« Et donc, nous sommes très heureux de nous engager, tout comme nous l’avons été au cours des 10 dernières années, vous savez, neuf ans vraiment depuis le début de l’entreprise, avec tout le monde à Washington et vraiment les législateurs, les responsables politiques du monde entier, car Bien sûr, Coinbase est dans de nombreux pays différents maintenant, sur la façon dont nous pouvons construire de la manière la plus réfléchie cette industrie et cette société », a-t-il ajouté.

Coinbase est sur le point de devenir la première grande entreprise de cryptographie à entrer en bourse aux États-Unis après avoir frappé les marchés via une cotation directe plus tard dans la journée. Le Nasdaq a donné à la société un prix de référence de 250 dollars par action avant la cotation directe, ce qui valoriserait l’échange de crypto-monnaie à environ 65,3 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

«Nous sommes très enthousiastes et heureux de respecter les règles. Et fondamentalement, nous demandons simplement que, hé, nous voulons être traités sur un pied d’égalité avec les services financiers traditionnels à tout le moins et ne pas avoir de punition pour être dans l’espace crypto », a déclaré Armstrong.

