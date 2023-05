Le PDG de CNN reconnaît certains problèmes avec la mairie de Trump: Sources

Chris Licht, président-directeur général de CNN Worldwide, prend la parole sur scène lors du spectacle Warner Bros. Discovery Upfront 2022 au théâtre du Madison Square Garden le 18 mai 2022 à New York.

Près d’une semaine après la mairie de CNN avec Donald Trump le 10 mai, le PDG Chris Licht a reconnu en interne qu’il aurait souhaité que le réseau fasse différemment.

Licht continue de défendre le concept de l’hôtel de ville, disant aux gens à l’intérieur et à l’extérieur de CNN que l’histoire regardera avec bienveillance la décision du réseau d’interviewer Trump devant des supporters enthousiastes dans un format d’hôtel de ville en direct.

Mais il y a plusieurs éléments de production qu’il aurait aimé faire d’une manière différente, selon des personnes familières avec sa pensée.

Licht a déclaré qu’il aurait souhaité avoir présenté le public en personne aux téléspectateurs afin que les téléspectateurs puissent mieux identifier qui ils étaient, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions étaient privées.

La foule était un personnage principal de l’événement, car de nombreux partisans de Trump ont applaudi ses réponses et se sont moqués de l’animatrice de CNN, Kaitlan Collins, lorsqu’elle l’a défié. Licht aurait aimé interroger ouvertement la foule avant le début de la mairie afin que les téléspectateurs puissent mieux comprendre qui ils étaient et pourquoi ils soutenaient Trump, ont déclaré les gens.

Licht et d’autres dirigeants de CNN ont également souligné les éléments de direction que CNN aurait pu faire différemment, comme concentrer la caméra uniquement sur Collins lorsqu’elle a tenté de combattre les mensonges de Trump sur la fraude électorale en 2020, plutôt que d’utiliser des plans larges sur Trump et Collins. De cette façon, CNN pourrait attirer l’attention du public sur le fond de la question plutôt que sur le spectacle de Trump. CNN aurait également pu montrer graphiquement chaque question pendant que Trump parlait, soulignant que ses réponses ne correspondaient pas toujours au sujet traité.

Licht a déclaré qu’il souhaitait qu’après la mairie, les ancres du réseau se concentrent sur les nouvelles faites par Trump, comme son affirmation selon laquelle il réglerait la guerre de la Russie avec l’Ukraine dans les 24 heures ou son refus de peser sur une interdiction fédérale de l’avortement. . CNN aurait pu passer en direct à un journaliste en Ukraine, par exemple, ce qui aurait rappelé au public la gamme journalistique du réseau.

Le panel post-événement, co-animé par des présentateurs de CNN, dont Jake Tapper et Anderson Cooper, avait l’air morose après la conclusion de la mairie, montrant clairement le traumatisme des interviews et discours précédents de Trump où il avait colporté des mensonges sur la fraude électorale et parlé aux interrogateurs.

Un porte-parole de CNN a refusé de commenter.

Plusieurs employés de haut niveau de CNN ont déclaré à CNBC qu’ils étaient gênés par la mairie de Trump. Une personne a déclaré qu’il s’agissait du point le plus bas du réseau depuis un incident de 2012 lorsque le réseau initialement mal déclaré que la Cour suprême avait invalidé la loi sur les soins abordables.

Découverte de Warner Bros. Le PDG David Zaslav a choisi Licht pour diriger CNN l’année dernière dans le but de réinventer le réseau en tant que réseau d’information câblé uniquement axé sur les faits.

D’autres réseaux d’information suivront probablement l’exemple de CNN dans la réservation d’interviews de Trump – surtout s’il continue d’être le favori pour remporter l’investiture républicaine à la présidence en 2024. NBC et ses réseaux d’information ont été en contact avec de nombreux candidats à la présidentielle américaine, y compris Trump, sur la programmation des apparitions à venir, selon une personne proche du dossier.

Il est peu probable que NBC fasse une mairie de Trump, compte tenu de la façon dont CNN s’est déroulé, a déclaré la personne. Un porte-parole de NBC a refusé de commenter.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère de CNBC.

