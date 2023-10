Le PDG de CNN, Mark Thompson, démarre dans une période difficile – The Hollywood Reporter

Mark Thompson, directeur général de CNN, photographié en 2016.

Getty Images

Dès le premier jour, en tant que PDG de CNN, Mark Thompson s’est retrouvé confronté à une crise mondiale après l’attaque surprise du Hamas contre Israël. Le vétéran de l’information prend la tête d’une organisation de presse massive au milieu d’un événement mondial aux conséquences énormes, qui sera sans aucun doute critique pour CNN et son projet de restaurer sa position de leader mondial de l’information télévisée.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière (quelques mois seulement avant que le prédécesseur de Thompson, Chris Licht, ne reprenne la vénérable chaîne d’information), l’audience de CNN a grimpé en flèche alors qu’elle convergeait vers la guerre naissante (CNN a longtemps bénéficié de téléspectateurs qui ne regardent pas habituellement les informations télévisées, mais connectez-vous là où se déroule un événement majeur).

Il est trop tôt pour dire si CNN connaîtra une augmentation similaire du nombre d’audience compte tenu de la violence en Israël, mais Thompson, s’exprimant lors de l’éditorial de CNN lundi matin, semble parfaitement conscient des enjeux. L’exécutif a déclaré dans des remarques enregistrées que la couverture par CNN du conflit Hamas-Israël a été « fondamentalement excellente ».

Thompson, qui a officiellement débuté chez CNN lundi matin, n’est pas étranger au secteur de l’information. Il a auparavant été directeur général de la BBC et PDG de Le New York Timeson peut donc affirmer sans se tromper qu’il a été au centre d’événements sismiques qui ont galvanisé les rédactions.

Et il n’aura pas non plus à microgérer la couverture de CNN.

« J’ai été époustouflé par la mémoire musculaire qui s’est manifestée à CNN lors de crises majeures », a déclaré Jon Klein, ancien président de CNN US. Le journaliste hollywoodien, notant que la chaîne compte des vétérans qui ont couvert tous les événements d’actualité imaginables. « C’est juste caché pas très loin sous la surface parce qu’il faut agir vite. »

« Ayant déjà dirigé deux agences de presse de classe mondiale, Mark apporte sans aucun doute le bon ADN à la couverture de la crise dans laquelle il se lance », ajoute Klein.

Thompson a de sérieux problèmes commerciaux à résoudre à CNN. « La télévision est également trop dominante sur CNN et le numérique est trop marginal », a également déclaré Thompson au personnel lundi. « Nous disposons de vrais talents et de talents créatifs brillants dans le domaine numérique, mais malgré tout le travail acharné, nos produits numériques sont aujourd’hui bien en retard par rapport à l’état actuel de la technique. » Mais le conflit israélien est maintenant la deuxième fois en autant d’années que de nouveaux dirigeants se joignent au moment même où un conflit géopolitique éclate et où CNN elle-même brille par sa couverture médiatique.

Alors que Thompson s’adressait au personnel de CNN à New York, Atlanta et Washington lundi matin, la correspondante étrangère de CNN, Clarissa Ward, et son équipe se sont retrouvés plongés dans un fossé au bord d’une route près de la frontière entre Israël et Gaza, alors que les sirènes retentissaient et que des roquettes et des tirs retentissaient. des jets rugissaient au-dessus de nous.

«Nous avons donc dû nous réfugier ici au bord de la route», a déclaré Ward. regarder la caméra allongée par terre à côté d’elle, alors que son producteur était visible derrière elle, le téléphone portable collé à l’oreille. « Gaza est dans cette direction. On entend maintenant beaucoup de jets dans le ciel. Nous pouvons également entendre le Dôme de Fer intercepter un certain nombre de ces roquettes alors qu’elles sifflaient au-dessus de nous et impactaient dans cette direction, pas trop loin d’ici.

Alors que l’attaque du Hamas contre Israël semble sur le point de dégénérer en un véritable conflit, les agences de presse se retrouvent une fois de plus autour d’une histoire qu’il est essentiel de couvrir compte tenu de son importance internationale. Lester Holt de NBC News, David Muir d’ABC News et Norah O’Donnell de CBS News, les présentateurs du journal télé du soir, se sont tous envolés pour Israël lundi. Mais les journalistes se retrouvent également aux prises avec une mine géopolitique.

« Ce que vous avez pu voir, c’est comment son caméraman – même s’il courait pour se mettre à l’abri – a eu le bon sens de continuer à rouler même en se dirigeant vers la sécurité, et son producteur alors qu’ils étaient blottis contre un talus, et Clarissa regarde la caméra. « , on pouvait voir son producteur derrière elle continuer à parler dans son téléphone portable, probablement à la salle de contrôle de New York ou de Londres », explique Klein. « C’est un exemple très frappant du type d’expérience que vous souhaitez offrir. Les personnes moins expérimentées seront soit paniquées lorsque quelque chose comme ça se produit et s’effondreront, soit ne sauront pas quand se mettre à l’abri ni comment se mettre à l’abri.»

Pour un média et ses dirigeants, les conflits comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la violence émergente en Israël sont, selon les mots de Klein, parmi les plus « tendus » et « imprévisibles ». Mais ils sont également critiques. Les événements mondiaux difficiles surviennent lorsque les médias se définissent eux-mêmes.

Mais pour les dirigeants en charge, cela a aussi un impact personnel.

« Vous ne pouvez pas dormir, vous savez, ce sont vos gens là-bas », dit Klein. « Même les journalistes les plus expérimentés peuvent se retrouver soudainement au mauvais endroit au mauvais moment et être arrêtés, capturés, tués ou blessés. »

« C’est une préoccupation constante et donc une communication maximale et une prudence maximale », ajoute-t-il. « Les gens sur le terrain doivent savoir que la chose la plus importante est leur sécurité, et non pas l’information. Vous ne voulez pas qu’ils prennent des risques inutiles, soient imprudents ou se mettent inutilement en danger. Cela dit, le simple fait de sauter en parachute dans une zone de guerre est intrinsèquement dangereux et risqué, et ces personnes ont tendance à prendre des risques, vous dépendez donc vraiment du sang-froid de chacun.

Ce n’est pas une préoccupation hypothétique. le journal Wall Street Le journaliste Evan Gershkovich est actuellement détenu dans une prison russe après avoir été arrêté en mars pour espionnage.

Et en mars 2022, dans les premières semaines de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les bombardements des troupes russes ont tué un ancien caméraman de Fox News, Pierre Zakrzewski, ainsi qu’un « réparateur » local travaillant pour Fox Oleksandra « Sasha » Kuvshynova. Le correspondant avec lequel ils travaillaient, Benjamin Hall, a été grièvement blessé, perdant une de ses jambes, son autre pied et l’usage d’un œil.

Dans une interview avec THR plus tôt cette année, Hall a déclaré qu’il pensait au moment de l’attaque « chaque jour ».

« Je repense à m’allonger par terre, je repense à m’asseoir à côté de Pierre [in the car before the attack]. J’essaie autant que possible de me souvenir de ce que j’ai ressenti, et d’une manière étrange, cela me donne de la force », a déclaré Hall. « J’ai réalisé que si vous parvenez à surmonter cela, vous pouvez absolument tout surmonter. Dans un autre sens, j’ai réalisé que je devais me souvenir de ce point pour toujours. Parce que si vous ne tirez pas le meilleur parti de tout, la vie de Pierre sera également gâchée.

Selon Klein, lors d’événements d’actualité difficiles, les réseaux s’appuient sur des correspondants chevronnés (comme Ward) et des producteurs, qui savent comment gérer les situations difficiles.

« Bien sûr, vous voulez y arriver le plus rapidement possible et vous voulez rendre compte aussi minutieusement que possible, mais vous voulez vraiment vous assurer que tout le monde rentre à la maison », explique Klein. « La meilleure façon d’y parvenir est avant tout de déployer des personnes très expérimentées qui savent quels risques prendre et lesquels ne pas prendre. » (Pendant son mandat à la tête de CNN de 2004 à 2010, Klein a supervisé la couverture du désengagement israélien de Gaza, de deux élections présidentielles américaines, d’un tsunami en Asie du Sud-Est et d’un tremblement de terre dévastateur en Haïti.)

« Vous cherchez des gens qui comprennent que même si leur titre est producteur et qu’ils sont techniquement en charge de l’opération, qu’ils ont un bon sens pour les gens comme les caméramans ou d’autres producteurs ou correspondants qui ont beaucoup plus d’expérience. qu’eux », ajoute-t-il. « Il s’agit donc de rechercher des personnes qui ont la tête froide et un bon jugement, et de comprendre que la première tâche n’est pas de comprendre l’histoire mais de rentrer à la maison. »

Bien sûr, « quand le chaos éclate, il n’y a pas toujours de garantie de quoi que ce soit », note Klein.

Dans le cas du conflit en Israël, certaines circonstances permettent aux agences de presse de rendre compte plus facilement de ce qui se passe. Il y a chaque jour de nombreux vols commerciaux sans escale entre les États-Unis et Tel Aviv, et pratiquement tous les médias disposent d’un bureau dans le pays, ce qui leur donne déjà de nombreuses ressources sur le terrain.

Même si les conflits sont imprévisibles, avoir une présence existante dans le pays présente un certain nombre d’avantages qui se ressentent dans la couverture médiatique.

« Un autre élément est le casting, qui garantit qu’il n’envoie pas seulement les corps les plus proches de la scène, mais plutôt l’ajout de personnes qui connaissent le mieux l’histoire et pourraient apporter une profondeur ou une perspective qui va au-delà de la simple narration des événements qui se déroulent », Klein. dit. « Donc, la différence entre une histoire qui vous informe sur ce qui se passe et une histoire qui vous époustoufle est cette combinaison de narration plus compréhension du contexte, pas seulement du quoi mais du pourquoi de tout cela.

Klein a rappelé une autre histoire complexe qui a finalement contribué à définir CNN : le tremblement de terre de 2010 en Haïti.

«Lorsque le tremblement de terre a frappé Haïti, nous avons insisté pour [CNN chief medical correspondent] Sanjay Gupta, l’un des trois journalistes que nous avons envoyés – nous avons en fait fait descendre un autre correspondant de l’avion dont l’équipe logistique avait déjà fait le plein et était prêt à décoller pour Haïti littéralement moins d’une heure après le tremblement de terre – nous avons retiré un correspondant pour que Sanjay puisse venir par avion parce que nous savions qu’il y avait une énorme composante médicale dans l’histoire », se souvient Klein. « Il a fini par opérer des patients devant la caméra… c’est cette idée de faire correspondre l’histoire aux bons correspondants à condition qu’ils comprennent comment diffuser l’histoire de la manière la plus sûre possible. »

Mais s’exprimant lors de l’appel de rédaction de CNN lundi, Thompson a également évoqué un autre défi majeur pour un responsable de l’information : ce qu’il faut couvrir et ce qu’il ne faut pas couvrir, et quelles perspectives doivent être présentées. Le nouveau chef de CNN souhaitait que les téléspectateurs et les lecteurs comprennent ce qu’est le Hamas, qui il est et quels étaient ses objectifs dans cette attaque sans précédent.

Il s’agit d’une pièce du puzzle difficile, compte tenu des enjeux et des émotions en jeu. Lundi matin, Jonathan Greenblatt, directeur de l’Anti-Defamation League, est apparu sur l’émission MSNBC. Joe du matinoù il a critiqué la façon dont la chaîne avait couvert les attentats.

«Je dois dire que j’adore ce spectacle. Et j’adore ce réseau. Mais je dois demander qui écrit les scripts ? Hamas ? dit Greenblatt, en colère contre la façon dont MSNBC a couvert les événements.

« À mes collègues des médias : appelez ça comme ça. Terrorisme, mené par une organisation terroriste (désignée). Meurtre et torture de Juifs. Il n’y a aucune justification. Aucun contexte n’explique ces atrocités », ajoutée CNBC Cria dans la rue présentatrice Sara Eisen lundi après-midi.

Klein dit que c’est un problème impossible à éviter.

« Il y a la question de la perspective, en reconnaissant qu’étant donné les passions enflammées de tous les côtés de la crise mondiale, cela va invariablement amener la moitié de vos téléspectateurs – ou parfois presque la totalité d’entre eux – à penser que vous êtes partial ou ignorant ou que vous mettez le doigt sur d’un côté ou de l’autre », dit Klein, ajoutant qu’en tant que responsable de l’information, il faut « prendre tout cela en considération » lorsqu’il s’agit de diriger la couverture médiatique.

Pour Thompson, qui vient tout juste de travailler chez CNN (et où il en sera le « rédacteur en chef », selon Warner Bros. Discovery), c’est une considération qui entrera en jeu le plus tôt possible.