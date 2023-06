Le PDG de CNN, Chris Licht, présente ses excuses au personnel

Le directeur général de CNN, Chris Licht, a présenté ses excuses au personnel de l’agence de presse lundi matin lors de l’appel de 9 h HE du réseau d’information par câble, selon des personnes proches du dossier.

Licht a déclaré aux membres du personnel qu’il ne s’était pas reconnu dans un article de profil de 15 000 mots dans The Atlantic publié vendredi. L’histoire a documenté son point de vue sur la couverture de CNN et ses tentatives pour convaincre les membres du personnel au cours de sa première année de travail.

Certains membres du personnel de CNN ont vu le profil du magazine Licht comme faisant preuve d’un mauvais jugement à un moment où les cotes d’écoute chutent et où les employés se rebellent ouvertement contre sa décision le mois dernier de diffuser une mairie de Donald Trump avec des centaines de ses fans enthousiastes. Découverte de Warner Bros. Le PDG David Zaslav n’était pas satisfait du profil, intitulé « Inside the Meltdown at CNN », et a convenu qu’il avait été mal géré, selon des personnes familières avec sa pensée.

Licht a déclaré lors de l’appel qu’il comprenait la frustration des employés et qu’il était déterminé à gagner la confiance de ses employés, ont déclaré les gens. Il n’a pas spécifiquement expliqué pourquoi il avait participé à Le profil atlantique, dans lequel le journaliste Tim Alberta a passé des mois avec Licht, notamment en le rejoignant au gymnase lors d’une séance d’entraînement personnelle et en assistant aux répétitions de programmation de CNN dans les coulisses. Les remarques de Licht étaient courtes, ont déclaré les gens, qui n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Un porte-parole de CNN a refusé de commenter.

Licht a annoncé jeudi l’embauche de David Leavy en tant que nouveau directeur de l’exploitation du réseau. Leavy sera chargé de prendre en charge le marketing, les relations publiques, les ventes publicitaires, les installations et toute autre logistique.

Cette décision permettra à Licht de se concentrer davantage sur la programmation, qui est sa formation. Licht a aidé à lancer « Morning Joe » de MSNBC en tant que producteur exécutif en 2007 et est ensuite devenu producteur exécutif et showrunner de « The Late Show with Stephen Colbert » sur CBS.

REGARDER: Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, discute des performances de l’entreprise sur « Squawk Box »