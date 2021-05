Le PDG de Cloudflare sur la hausse des cyber-incidents et des attaques de Colonial Pipeline

Le fournisseur de cybersécurité Cloudflare a observé une augmentation significative des menaces envers ses clients ces derniers mois, a déclaré lundi le PDG Matthew Prince à CNBC.

Les commentaires de Prince, faits dans une interview « TechCheck », sont intervenus quelques jours seulement après qu’une cyberattaque de ransomware a frappé Colonial Pipeline, conduisant l’entreprise à interrompre de manière proactive les opérations sur un élément clé de l’infrastructure pétrolière américaine. Certaines parties du pipeline sont déjà de nouveau en ligne, a déclaré la société dans un communiqué lundi, avec « l’objectif de restaurer substantiellement le service opérationnel d’ici la fin de la semaine ».

«Je pense que c’est en fait une réelle préoccupation en ce moment que nous voyons de plus en plus d’infrastructures critiques ciblées par ce type d’attaquants», a déclaré Prince à CNBC.

Un groupe de hackers relativement nouveau connu sous le nom de DarkSide est responsable de l’attaque du pipeline colonial, selon le FBI.

« Je pense que ce qui se passe, de façon anecdotique, c’est que les attaquants pensent que leur temps est peut-être en train de se terminer avec, dans le monde entier, des gouvernements qui envisagent de réprimer de plus en plus ces incidents de cybersécurité », a déclaré Prince, qui a cofondé San Francisco basé sur Cloudflare en 2009.

« Ils semblent tout déchaîner, donc au cours des six derniers mois, nous avons constaté une augmentation spectaculaire des attaques contre nos clients », a ajouté Prince, affirmant que le monde subissait actuellement « une activité de cybersécurité sans précédent ».

Le hack SolarWinds, qui a frappé Agences gouvernementales américaines et les grandes entreprises de technologie, est un autre incident de cybersécurité très médiatisé qui a fait surface ces derniers mois. Cet incident est devenu public en décembre et les États-Unis ont depuis déclaré que les Russes étaient probablement derrière.

Les actions de Cloudflare ont baissé d’environ 9% jusqu’à présent cette année, bien que l’action reste en hausse de plus de 160% au cours des 12 derniers mois.

David Kennedy, un ancien hacker de la NSA qui est maintenant fondateur et PDG de société de sécurité TrustedSec, a fait écho à l’évaluation de Prince sur le paysage cybernétique, affirmant à CNBC que le niveau d’attaques de ransomwares était particulièrement inquiétant.

« Pour beaucoup de ces entreprises, le seul résultat qu’elles ont est de payer la rançon pour récupérer l’intégralité de leur activité. Ce sont de grandes entreprises. Nous parlons de centaines de millions de dollars, de milliards de dollars d’entreprises qui sont touchées par les ransomwares. Il est hors de contrôle », a déclaré Kennedy lundi sur« Power Lunch ».

« C’est l’une de ces choses où non seulement DarkSide, mais tous ces autres groupes de ransomwares gagnent des centaines de millions de dollars par an avec les ransomwares », a déclaré Kennedy, ajoutant qu’il n’y avait « aucun signe » de ralentissement. « En fait, nous avons constaté une augmentation de 300% cette année seulement de l’activité des ransomwares, et cela se produit tout le temps, malheureusement. »