Le PDG de Citigroup voit apparaître des fissures parmi les consommateurs

Les consommateurs bas de gamme ont modifié leurs habitudes d’achat pour économiser de l’argent à mesure que la taille de leurs comptes bancaires diminue, selon Groupe Citi PDG Jane Fraser.

La troisième plus grande banque américaine en termes d’actifs surveille ses clients de cartes de crédit pour détecter tout signe de détresse, a déclaré Fraser vendredi à Sara Eisen de CNBC dans une interview.

« Nous prêtons attention aux consommateurs à faible FICO, où des fissures se forment », a déclaré Fraser, faisant référence au système de notation de crédit largement utilisé par Fair Isaac Corp. « Je pense qu’une partie des économies excédentaires des années Covid se rapproche. à l’épuisement. »

Le gouvernement américain a injecté des milliards des dollars dans les ménages et les entreprises pendant la pandémie pour éviter une catastrophe, un argent qui a contribué à maintenir l’économie en activité plus longtemps que ne le prévoyaient de nombreux prévisionnistes. Dans le même temps, le cycle de hausse des taux d’intérêt le plus agressif de la Réserve fédérale depuis quatre décennies a rendu les dettes de cartes de crédit, hypothécaires et automobiles plus chères, et les retards de paiement et les défauts de paiement ont augmenté.

Lorsqu’on lui a demandé ce que lui disaient les autres PDG sur l’état de l’économie, Fraser a répondu qu’outre les commentaires sur l’intelligence artificielle et le manque de main-d’œuvre, les dirigeants d’entreprise lui ont dit que la demande ralentissait, a-t-elle déclaré.

« Particulièrement [for] « C’est le consommateur le plus bas, c’est celui pour lequel nous commençons à voir des fissures, vous constatez un changement dans les habitudes d’achat vers des catégories de dépenses inférieures », a déclaré Fraser. « C’est un consommateur résilient, mais c’est un consommateur plus doux. un. »

Le ralentissement de la demande pourrait aider la Fed dans sa lutte contre l’inflation, a noté le PDG. Même si les chiffres de l’emploi et du produit intérieur brut suggèrent que l’économie connaîtra un « atterrissage en douceur », si elle bascule dans la récession, elle sera probablement « gérable », a déclaré Fraser.

Dans cette interview de grande envergure, le PDG de Citi a également déclaré que sa dernière refonte de la banque constituait un éloignement du modèle de « supermarché financier » du passé vers une opération plus rationalisée.

L’ampleur des suppressions d’emplois et des économies de dépenses déclenchées par la réorganisation sera révélée avec les résultats du quatrième trimestre, a-t-elle déclaré.