Le PDG de Citadel, Ken Griffin, devient le mégadonateur à moyen terme de 100 millions de dollars du GOP

Ken Griffin, Citadel à Delivering Alpha de CNBC, 28 septembre 2022. Scott Mlyn | CNBC

Le PDG milliardaire de Citadel, Ken Griffin, est l’un des plus grands donateurs politiques de Wall Street à mi-parcours de 2022, donnant plus de 100 millions de dollars aux candidats des États et fédéraux à travers le pays depuis avril 2021, selon les dossiers de financement de la campagne. Les 50 millions de dollars que Griffin a donnés aux républicains qui se présentent aux seules courses fédérales font de lui le plus grand donateur individuel du parti du secteur financier et le troisième plus grand donateur politique aux candidats fédéraux dans ce cycle électoral, selon les données suivies par le chien de garde du financement de la campagne OpenSecrets. Seuls le fondateur de Soros Fund Management, George Soros, et le magnat de la navigation, Richard Uihlein, ont donné plus aux candidats à la Chambre ou au Sénat des États-Unis. Soros a fait don de plus de 128 millions de dollars aux démocrates tandis qu’Uihlein a donné 53 millions de dollars aux républicains, selon OpenSecrets. Griffin, cependant, a dépensé 50 millions de dollars supplémentaires au cours de ce cycle électoral – qui s’étend du 1er janvier 2021 à la fin de cette année – pour l’échec de la campagne de gouverneur de l’Illinois d’Aurora, Illinois, le maire Richard Irvin, qui a perdu dans le républicain primaire, selon les dossiers de financement de la campagne de l’État. Citadel a annoncé des plans ce été de déplacer son siège social de Chicago à Miami, alors que Windy City lutte pour arrêter une augmentation de la criminalité. Griffin a précédemment déclaré qu’une partie de sa querelle avec le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, était au-dessus du bilan du leader démocrate en matière de criminalité. Griffin a déclaré lors d’une conférence DealBook l’année dernière que lorsqu’il a soulevé la question de la criminalité à Pritzker, “il a pris le temps de appelez-moi un menteur.” Zia Ahmed, porte-parole de Griffin, a déclaré à CNBC dans un communiqué que le PDG de Citadel vise à “élargir la tente du Parti républicain”. “Ken veut élever des candidats talentueux et élargir la tente du Parti républicain pour la rendre plus représentative de notre pays”, a déclaré Ahmed. “Il soutient les dirigeants qui se concentreront sur l’éducation, la création d’emplois, la sécurité publique et une défense nationale forte afin que chaque individu ait accès au rêve américain.” Les agents politiques démocrates ont pris pour cible Griffin, d’autant plus qu’il a tenté d’avoir un impact sur les élections. La Democratic Governors Association, un groupe extérieur qui soutient les démocrates, a organisé des recherches de l’opposition sur Griffin alors qu’il décidait qui soutenir lors de la primaire républicaine de l’Illinois pour le poste de gouverneur. La recherche, qui a été examinée par CNBC, s’intitule “Ken Griffin a joué le rôle de Kingmaker dans IL Politics sans conséquences”. Il s’agit d’une compilation de documents publics et de rapports mettant l’accent sur les divorces de Griffin. Pritzker, qui a une valeur nette estimée à 3,6 milliards de dollars, a fait don de 24 millions de dollars au groupe alors que Griffin a déménagé pour soutenir Irvin, selon les dossiers déposés auprès de l’IRS. Dans une déclaration à CNBC, le groupe des gouverneurs démocrates a comparé les contributions de Griffin à celles de Charles Koch et de son frère, feu David Koch. Ils ont dit que Griffin méritait un examen minutieux car il devenait un donateur majeur pour les républicains. “Un peu comme lorsque les frères Koch étaient le premier donateur du Parti républicain, il était important que le public comprenne comment ils essayaient d’utiliser leur argent pour servir leurs propres intérêts”, a déclaré un porte-parole de l’Association des gouverneurs démocrates après avoir été interrogé sur l’opposition. rechercher. “Ken Griffin est maintenant le plus grand donateur du GOP et mérite le même genre d’examen.”

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Et d’autres dirigeants du GOP ont courtisé en privé Griffin comme l’un de leurs donateurs les plus importants et les plus lucratifs de ce cycle, alors que les républicains tentent de reprendre à la fois la Chambre des États-Unis et le Sénat, selon des personnes familières avec le conversations. Les démocrates contrôlent la Chambre et le Sénat, mais avec de faibles marges. Le Sénat est divisé à 50-50, les démocrates comptant sur le vice-président Kamala Harris pour rompre tout lien. Cook Political Report qualifie les sièges au Sénat détenus par Sens. Raphael Warnock, D-Ga., Catherine Cortez Masto, D-Nev., Et Ron Johnson, R-Wis., de tirages au sort. À la Chambre, les démocrates ont un majorité de neuf sièges. Mais le rapport Cook prévoit que 30 des 435 sièges de la chambre sont à gagner. Les données d’AdImpact montrent que la lutte des élections générales pour le contrôle du Sénat a coûté plus d’un milliard de dollars avec près de 30 jours avant le jour du scrutin. Au total, les candidats fédéraux et les PAC ont dépensé plus de 6,4 milliards de dollars pour les mi-mandats de 2022, ce qui les place sur la bonne voie pour être les plus chers de tous les temps. Les dirigeants républicains se tournent vers Griffin pour prendre les devants après la mort de deux des donateurs les plus influents du parti GOP: l’ancien vice-président exécutif de Koch Industries David Koch à 79 ans en août 2019 et le magnat des casinos Sheldon Adelson à 87 ans en janvier 2021.

Le PDG et président de la société de casino Las Vegas Sands Sheldon Adelson (L) écoute le président américain Donald Trump prononcer un discours lors d’un rassemblement Keep America Great à Las Vegas, Nevada, le 21 février 2020. Jim Watson | AFP | Getty Images

“Il aime être un joueur” en politique, a déclaré à CNBC un conseiller politique de Koch interrogé sur les efforts de Griffin pour influencer les mi-parcours. Griffin a déclaré dans une interview accordée au Chicago Tribune en 2012 qu’il connaissait David Koch et son frère Charles depuis “un certain nombre d’années” et qu’il se rendait régulièrement aux séminaires du réseau Koch, où les chefs d’entreprise se blottissaient avec les donateurs du groupe. Le réseau politique de Koch a dépensé des centaines de millions de dollars au cours de la dernière décennie en campagnes.

David Koch Carlo Allegri | Reuter