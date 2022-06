Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, dit aux employés que les États-Unis ont besoin de nouvelles lois sur les armes à feu

Alors que les dirigeants de la technologie se sont exprimés ces dernières années sur des questions telles que l’immigration et la justice raciale, ils ont été plus réticents à s’engager sur les questions les plus controversées, en grande partie pour éviter de contrarier les employés et les clients. Le commentaire de Robbins est remarquable parce que Cisco a des employés et des clients partout sur la carte – géographiquement et politiquement – et une culture qui est généralement considérée comme plus conservatrice que nombre de ses jeunes pairs de la Silicon Valley. L’entreprise comptait 79 500 employés à temps plein à la mi-2021.

Robbins a présenté ses condoléances aux victimes et a exhorté les dirigeants politiques à agir pour protéger les enfants et les écoles. Un employé qui a écouté le livestream a rappelé Robbins en disant qu’il espérait que le Congrès agirait avec un outrage similaire à celui qu’il a fait lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

Cisco, qui vend du matériel de réseautage à des entreprises et des organisations du monde entier, a organisé une diffusion en direct interne le 2 juin. Lors de la réunion, Robbins a évoqué le massacre d’une école primaire à Uvalde, qui a fait 21 victimes, dont 19 troisième et troisième. enfants de quatrième année.

Robbins a confirmé mercredi des éléments de la discussion avec CNBC, suite à une apparition sur « Mad Money » avec Jim Cramer. Il a dit que même si les combats ont eu lieu entre un petit contingent d’employés, la « politisation » des lois sur les armes à feu l’a « énervé ».

Robbins savait qu’aborder le sujet des armes à feu était « risqué », mais il a déclaré à CNBC qu’il ressentait le besoin de dire quelque chose parce que « les enfants dans les écoles sont massacrés ». Il a dit qu’il avait un petit-enfant qui se préparait à entrer en première année, donc le problème touche près de chez lui.

Ce n’est pas la première fois que Robbins exprime son point de vue après le massacre d’Uvalde. Peu de temps après la fusillade fin mai, Francine Katsoudas, directrice des ressources humaines de Cisco, a tweeté : « Nous devons appeler les dirigeants du Congrès à adopter une législation sensée sur le contrôle des armes à feu, en commençant par des vérifications des antécédents pour assurer un avenir plus sûr aux enfants et aux communautés aux États-Unis ».

Robbins a partagé le tweet et a ajouté : « Nous avons besoin que le Congrès agisse. Il est clair que notre plan actuel ne fonctionne PAS. »

La question prend de l’ampleur dans le secteur privé. Quelque 200 PDG ont signé un pétition demandant au Sénat d’agir. Ils utilisent le surnom de « PDG pour la sécurité des armes à feu ».

Dans une note aux employés à la suite de la fusillade d’Uvalde le 25 mai, Cisco a déclaré que les employés pourraient avoir le lendemain un congé s’ils voulaient un peu de temps personnel à la suite de la tragédie.

Un porte-parole de Cisco a envoyé cette déclaration dans un e-mail à CNBC :

« Chez Cisco, nous sommes passionnés d’aider nos employés à se sentir en sécurité et soutenus au travail et dans leurs communautés. Et comme beaucoup, nous sommes dévastés et navrés par les tragédies qui se sont produites au cours des dernières semaines. Cisco offre régulièrement aux employés la possibilité de partager leurs préoccupations, d’apprendre auprès d’experts externes et d’accéder à des ressources s’ils choisissent de s’impliquer. exprimer leurs points de vue et leur soutien sur des questions qui leur tiennent à cœur. »

Robbins n’a pas hésité à s’engager sur des questions brûlantes ces dernières années.

Immédiatement après le meurtre de George Floyd en 2020, Robbins et les dirigeants ont tenu une réunion de 90 minutes « enseigner dans » au lieu de sa réunion générale habituelle pour discuter du racisme structurel, des préjugés implicites, de la brutalité policière et de la « responsabilité partagée » des employés et du public. En 2018, Robbins a envoyé plusieurs e-mails à l’échelle de l’entreprise sur l’importance d’accéder à un traitement de santé mentale et de trouver un réseau de soutien après une série de suicides très médiatisés.

— Jordan Novet, journaliste technique de CNBC, a contribué à ce rapport.

